Attilio Romita e Michele Cucuzza tornano in Rai: l'idea geniale a "BellaMa' di sera"

Francesco Fredella 15 settembre 2025

In tv, davanti alle telecamere di "BellaMa' di sera", il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai2, Attilio Romita e Michele Cucuzza tornano in tv. Come se non fossero mai passati gli anni d'oro della loro permanenza in Rai. Entrambi sono volti storici dell'informazione Rai: uno al Tg1 delle 20 per quindici anni, l'altro a "La vita in diretta" nel periodo post Piero Vigorelli (il primo conduttore degli anni Novanta del format di Rai1 che poi passò a Cucuzza). Diaco inaugura la nuova stagione di "BellaMa'", un programma ben fatto, elegante e con ampio spazio al racconto e alla musica dal vivo. Nella nuova edizione arruolati anche i due storici giornalisti, Romita e Cucuzza, in pensione da anni, ma che abbiamo visto nelle passate edizioni del Grande Fratello come concorrenti.

Romita e Cucuzza sono conosciutissimi dal pubblico nonostante abbiano lasciato la Rai da diverso tempo. La loro voce e la loro eleganza sono indimenticabili. Entrambi, negli anni d'oro della tv, hanno vissuto da vere e proprie star: il Tg1 delle 20 per Romita, La vita in diretta per Cucuzza. Selfie e autografi, nella loro carriera, non sono mancati. Ora la nuova esperienza in televisione con Pierluigi Diaco, che li ha chiamati per il “Tiggì Trio” con Flora Canto. Tre professionisti, tre amici che commentano i fatti più curiosi della settimana. Una vera novità che è piaciuta molto al pubblico di Rai2, che segue da anni BellaMa'. Adesso anche nel formato "di sera".

Romita, dopo molti anni alla conduzione del Tg1 delle 20, è andato a dirigere la sede Rai della Puglia. Ed è tornato nella sua Bari, dove ha incontrato Mimma: il suo amore da diversi anni. Poi il Grande Fratello vip, diverso tempo fa, ha rimesso in pista Romita, che non è affatto arrugginito. Stesso successo per Cuccuzza: una vita al Tg2 come inviato e conduttore. Poi il successo con La vita in diretta (che traslocò su Rai1 dalla seconda Rete). Infine, l'esperienza a Mediaset nei salotti della d'Urso e in Sicilia in una delle più importanti tv.