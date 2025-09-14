Barbara D'Urso vuota il sacco: "Nessun ritocchino". E sulle luci in tv...

Foto: LaPresse

Barbara D’Urso, si sa, è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Apprezzata per la sua indiscussa professionalità, l’ex conduttrice di Mediaset non è mai ricorsa alla chirurgia estetica. “Non mi sono mai rifatta, non faccio neanche il botulino. Le labbra sono le mie, perfino le unghie sono le mie. È tutto mio”, racconta al Corriere della Sera nel corso dell’evento “Il tempo delle donne”. Poi rivela come sono nate le famose “luci della D’Urso”, su cui il web ha spesso ironizzato con meme esilaranti: “Ho detto, visto che non mi sono rifatta, aiutatemi con le luci”.

“Nessun ritocchino, porto con orgoglio le rughe”

Nonostante abbia spento 68 anni candeline lo scorso 7 maggio, Barba D’Urso continua a essere raggiante. “Non ho fatto mai niente. - dice - Ovviamente ho 68 anni, quindi è chiaro che ho le rughe e le porto con orgoglio quando sono struccata”. Una scelta, quella di non ricorrere alla chirurgia plastica, dettata dalla volontà di mostrarsi senza filtri, completamente al naturale: “Non faccio neanche le punturine. - prosegue - Io sono così”.

“Vi spiego come sono nate le luci della D’Urso”

La conduttrice, che dal prossimo autunno sarà tra i concorrenti di “Ballando con le stelle”, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, ha svelato il retroscena sulle famose “luci della D’Urso”. “Io ho detto, visto che non mi sono rifatta, aiutatemi con le luci perché sono fondamentali. - rivela - Se ho qualche difetto, con una luce giusta mi aiuti. E così sono nate ‘le luci della D’Urso’”. Immancabile la frecciatina alle colleghe, che spesso l’hanno criticata: “Negli anni ci sono tante persone che lavorano in televisione che hanno preso le luci di Barbara D'Urso, esagerandole ancora di più, triplicandole ma qual è l'etichetta? Le luci di Barbara D'Urso”.