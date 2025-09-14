Ascolti tv, Conti e Incontrada leader del sabato sera. Chi vince tra Scotti e De Martino

Foto: Rai

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Tim Music Awards 2025 condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti calamitare una media di 2.167.000 individui all'ascolto pari al 19.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno totalizzato invece il 14.5% pari a una media di 1.463.000 affezionati. Su Rai2, il film televisivo Un omicidio per due - Ultima notte di nozze ha tenuto con il fiato sospeso 1.019.000 spettatori pari al 7.2% di share.

Conti e Incontrada vincono la serata. Quarto Grado conquista il podio

Su Rai3 il film Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto diretto da Elio Petri e interpretato da Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan, ha appassionato una media di 477.000 teste pari al 3.3%. Su Rete4, il concerto Grace for the world da Piazza San Pietro in Vaticano ha invece registrato il 3.9% pari a una media di 475.000 spettatori. Su Italia1 il film Shazam!, con Zachary Levy, ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 628.000 persone pari al 4.9%. Su La7, il ritorno di In Altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 772.000 individui all'ascolto pari al 5.6% di share. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 275.000 appassionati pari all'1.8% di share. Sul Nove Delitti in famiglia ha raccolto il 2.2% pari a una media di 290.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha siglato il 21.7% pari a una media di 3.387.000 teste, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.022.000 affezionati pari al 25.8% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.033.000 - 20.4%). Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 3.3% pari a 514.000 spettatori; su Rai3 il debutto della nuova stagione de La confessione con Peter Gomez conquista il 4.2% pari a una media di 638.000 individui all'ascolto (Finale: 610.000 - 3.8%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.8% pari a una media di 727.000 telespettatori nella prima parte e il 3.5% pari a 555.000 nella seconda.