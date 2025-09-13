Anna Tatangelo aspetta una femminuccia: "Si chiamerà Beatrice". Chi è il padre

Foto: Canale 5

Alice Antico 13 settembre 2025

Anna Tatangelo inaugura la nuova stagione di "Verissimo" con un’intervista dolcissima e piena di emozioni. La cantante, attualmente incinta del suo secondo figlio, oggi ha mostrato con orgoglio il pancione, rivelando che presto diventerà mamma di una femminuccia. "Penso che questa gravidanza sia un dono del cielo, c’è lo zampino di mia mamma Palmira", ha confidato nel salottino della Toffanin, ricordando la madre scomparsa tre anni fa. "So che mi sta seguendo dall’alto e so che sarebbe felicissima di avere una nipotina". Il nome della piccola è già deciso: si chiamerà Beatrice. A sceglierlo è stato Andrea, il primogenito che Anna ha avuto da Gigi D’Alessio. "Eravamo indecisi, ma mio figlio ha insistito e alla fine abbiamo deciso così", ha raccontato, definendo la nuova arrivata “la sua principessa”.

L’emozione di diventare mamma per la seconda volta è palpabile: "Essere madre è sempre stato un obiettivo della mia vita. Questa gravidanza è amore puro: ricevo amore e dono amore alla mia bambina". Non potevano mancare le parole sul compagno, l’ex calciatore Giacomo Buttaroni, futuro papà della piccola Beatrice. Anna, però, ha voluto mettere in chiaro un dettaglio: "Lui non fa parte del mondo dello spettacolo e preferisce restarne fuori. Ma mi rende felice, mi ha fatto ricredere su tante cose. Ero diventata un po’ cinica, lui ha scalfito quel lato di me". Un’intervista inaspettata, quella della cantante, che segna l’inizio di una nuova stagione televisiva e, soprattutto, di una nuova avventura nella sua vita: quella di diventare mamma bis.