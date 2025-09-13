Ascolti tv, Conti e Incontrada vincono la serata. Quarto Grado conquista il podio

Foto: Rai1

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 i Tim Music Awards 2025 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada conquistare una media di 2.279.000 spettatori pari al 18.5% di share, vincendo la sfida dell'Auditel. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.101.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rete4 la nuova edizione di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero esordisce con una media di 999.000 spettatori pari all'8.6% di share, terzo programma più visto in prime time.

Su Italia1 la serie Chicago Fire ha appassionato una media di 801.000 teste pari al 5.6% di share. Su La7, la nuova stagione di Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi debutta con una media di 723.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai2 il film CIA - Un uomo nel mirino con Aaron Eckart ha segnato 589.000 spettatori pari al 3.9%. Su Tv8 la replica di Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato 314.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Teresa Mannino: Il giaguaro mi guarda storto diverte una media di 414.000 individui all'ascolto (2.7%). Su Rai3 la serie Kabul debutta con una media di 413.000 individui all'ascolto e il 2.6%.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 21.1% pari a una media di 3.657.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 4.289.000 pari a una percentuale del 24.7%, leader incontrastato di fascia (Gira La Ruota della Fortuna: 3.337.000 - 20.4%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si ferma a una media di 422.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 476.000 spettatori pari al 2.7% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 5.2% pari a una media di 860.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 837.000 spettatori con il 5.0% nella prima parte e 791.000 spettatori con il 4.5% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese conquista invece il 7.1% pari a una media di 1.228.000 teste.