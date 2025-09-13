Stefano Corti, "minacce a me e alla mia famiglia": lo sfogo social della Iena

Foto: Instagram

13 settembre 2025 a

a

a

Momenti di paura negli ultimi giorni per Stefano Corti, storico inviato de "Le Iene", che ha raccontato come, da alcune settimane, lui e la sua famiglia vivano intimoriti da messaggi che arrivano costantemente sul suo numero privato. A raccontarlo è stato proprio il conduttore su Instagram: "Un conto è prendersela con me, un altro è minacciare i miei figli, è un comportamento da infami", dice Corti, spiegando di non aver mai vissuto una situazione simile in dieci anni di carriera televisiva. Il primo messaggio che ha fatto scattare l’allarme conteneva una foto che lo ritraeva insieme ai suoi due bambini e una frase glaciale: "Complimenti per la tua famiglia…". Da lì in poi la conversazione è diventata sempre più cupa.

L'Irlanda minaccia di boicottare l'Eurovision: "Ci sarà Israele? Rinunceremo"

L’uomo ha inviato misure catastali delle abitazioni di Corti e della compagna Bianca Atzei, lasciando intendere di conoscere nei dettagli i loro indirizzi e i movimenti quotidiani. Nelle chat mostrate dal giornalista, lo sconosciuto sostiene di essere un ex combattente della guerra in Cecenia: "Non ti preoccupare chi sono io, so chi sei tu. Non mi spaventa nulla. Voi giornalisti in Italia pensate di essere al sicuro, ma se fate qualche ca**ata non siete mai impuniti". Parole che hanno fatto tremare i fan e aumentato la paura per la sicurezza della famiglia.

"D'Annunzio. Una vita inimitabile", su Rai3 lo spettacolo di Edoardo Sylos Labini nella ricorrenza di Fiume

Come se non bastasse, l’uomo ha perfino proposto un incontro al confine con la Croazia, invito che Corti ha ovviamente respinto. "Questa persona fa intendere che ci succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro", ha aggiunto la Iena, che però non intende piegarsi alle intimidazioni: "Sappi che farò di tutto per scoprire chi sei", dice nel video. Ovviamente, video pubblicato da Corti è già virale e ha raccolto centinaia di messaggi di solidarietà, mentre il clima resta inevitabilmente molto teso attorno a lui; cosa accadrà?