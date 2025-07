Valerio Scanu vuota il sacco: "Maria De Filippi? È sempre lei che decide"

Alice Antico 12 luglio 2025 a

Valerio Scanu, il noto cantante sardo classe 1990, è tornato a parlare del suo rapporto con Maria De Filippi in un'intervista al quotidiano "La Repubblica". Riferendosi alla ”lite” con la conduttrice — nata dopo il mancato invito al Serale di Amici — Scanu ha chiarito, senza mezzi termini, che attualmente i contatti sono azzerati. Rispetto all’eventualità di un chiarimento, tuttavia, il cantante ha voluto precisare: “Non c’è stato, ma non sono io a non volerlo. Diciamo che è sempre lei che decide chi avere e chi no”.

La frase lascia intendere un atteggiamento di attesa da parte di Scanu, che non si sbilancia contro un riavvicinamento ma sottolinea di non aver ricevuto segnali ufficiali in tal senso. Scanu, che ha conquistato il pubblico partecipando ad Amici nel 2008 e vincendo poi il Festival di Sanremo 2010, ha ricordato con gratitudine l’importanza della scuola di Maria: “Mi piaceva tutto, l’impegno, la disciplina, mi trovavo bene quando potevo lavorare di fino”.

E ha aggiunto: “Io ho fatto Amici, ho fatto Sanremo, ho fatto tante cose… Quindi? Non so. Lei decide. Poi se ci fosse l’occasione, io ho sempre salutato”. L’attacco pubblico alla conduttrice aveva già portato ad una querela da parte di Maria De Filippi, che ha sancito la rottura dei rapporti tra i due, così come le successive esclusioni dal cast di Amici.