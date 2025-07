Grande Fratello, novità Simona Ventura alla conduzione. Berlusconi: "Alla faccia dell'età..."

Francesco Fredella 11 luglio 2025 a

a

a

Simona Ventura torna alla conduzione in prima serata. E' questa una delle notizie più belle per il pubblico: Super Simo, una delle conduttrici eccellenti della tv italiana, sarà al timone del Grande Fratello (nella versione classica). Quel format, che ha più di vent'anni, è stato condotto da Daria Bignardi, Barbara d’Urso, Alessia Marcuzzi e infine Alfonso Signorini, (mentre Ilary Blasi si è occupata solo della versione Vip). Per celebrare i 25 anni del programma più longevo e amato della tv, che in parte l'ha anche rivoluzionata, Piersilvio Berlusconi ha scelto Simona Ventura.

Tutti pazzi per le coppie in crisi di Temptation Island, bene 4 di Sera News

All'Ansa, il numero uno di Mediaset, ha detto: “Con Simona Ventura abbiamo fatto un test di marketing chiamandola come opinionista a L’Isola dei Famosi e ci siamo detti: però! Poi ha girato un numero zero, e ci siamo detti: però! Alla faccia dell’età, se c’è una che sa fare quel mestiere lì è lei“. Lei, invece, sui social ha commentato: “Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: GRAZIE! Avanti INSIEME“.

Palinsesti Mediaset, Nuzzi a Pomeriggio 5 e Ventura al Gf. De Martino in trattativa prima del "patatrac" di Amadeus

Quello della Ventura è un grandissimo ritorno. Dopo anni di assenza dalla tv, Super Simo è stata una delle concorrenti di Ballando con le stelle ed ha condotto "Citofonare Rai2". Ora per lei inizia un periodo pieno, pienissimo. Super Simo, nel 2024, ha sposato Giovanni Terzi. Tra i due è nato un grandissimo amore, ufficializzato sui giornali ed in televisione (la proposta di matrimonio a "Ballando con le stelle"). Poi il sì, il 6 luglio 2024 a Rimini. Il resto della favola la stanno vivendo giorno dopo giorno.