Palinsesti Mediaset, Nuzzi a Pomeriggio 5 e Ventura al Gf. De Martino in trattativa prima del "patatrac" di Amadeus

Marco Zonetti 09 luglio 2025 a

a

a

Grandi novità, conferme, personaggi illustri sottratti alla Rai e rivoluzioni nei nuovi palinsesti 2025-2026 targati Mediaset. La notizia epocale riguarda Striscia la Notizia, che ripartirà a novembre, in ritardo rispetto al solito, sostituito nei primi mesi autunnali dalla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. «Interrompiamo per sperimentare» ha dichiarato l'Ad Pier Silvio Berlusconi commentando anche lo spostamento di Paperissima Sprint nel pomeriggio di Italia1. «Gli ascolti di Paperissima sono buoni ma Antonio Ricci sta collaborando per sperimentare, è d'accordo sul puntare al cambiamento, ma non so ancora bene come lo faremo». È la prima volta in vari decenni che Striscia viene ridimensionata, malgrado resti comunque una gallina dalle uova d'oro per gli inserzionisti. Forti entrambe di ottimi ascolti, Maria De Filippi e Silvia Toffanin tornano a unire le forze nella nuova stagione di This is me, condotto dalla seconda con la supervisione della prima. In partenza anche un nuovo show primaverile, una sorta di «Verissimo di sera» adombrando il classico «L'intervista» di Maurizio Costanzo.

Paura per Loredana Cannata: "Sono in cardiologia", l'incidente durante l'apnea

«Ci sarà aggancio più forte all'attualità: storie di cronaca, spettacolo, sport. Forse Silvia aprirà anche alla politica con i primi leader italiani, in primis sarebbe bello avere la nostra premier», ha anticipato Berlusconi. I vari programmi di Maria De Filippi, tutti campioni di ascolti nelle rispettive fasce orarie e giorni della settimana, sono ovviamente riconfermati in blocco mentre Maria in questi giorni si gode il successo di Temptation Island, che ha aperto il suo nuovo ciclo la scorsa settimana battendo il record di sempre. Quanto all'informazione, confermata la notizia del Tempo secondo cui Gianluigi Nuzzi sostituirà Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, che avrà una nuova formula. Merlino è stata lodata da Piersilvio, che l'ha ringraziata per la fatica e il lavoro profusi, lasciandola però al momento in panchina in attesa di un nuovo programma a lei consono. «Siamo d'accordo che appena ci sarà un nuovo progetto saremo felici di rivederla in onda. Intanto spero che sarà presente come ospite nei nostri talk show», ha commentato Berlusconi.

Chi vince tra Berlinguer e Aprile-Telese. Senza De Martino Amadeus cresce

Intanto arrivano tre nuovi programmi d'informazione: i Dieci Minuti di Nicola Porro dopo il Tg4 (sulla scia dei Cinque Minuti di Bruno Vespa, salutato pubblicamente da Pier Silvio); Giganti con Toni Capuozzo e Real Politi con Tommaso Labate al timone. Bianca Berlinguer tornerà su Rete4 con È sempre Cartabianca e approderà in seconda serata su Canale5 con un programma nuovo di reportage, il sabato toccherà agli approfondimenti del Tg5 e la domenica l'approfondimento sarà targato Federico Rampini. Quanto ai reality show, reduci da un'annata alquanto sottotono, Pier Silvio è stato chiaro: «Il Grande Fratello non mi ha del tutto soddisfatto, La Talpa e The Couple sono i programmi più brutti che abbia visto. Detto ciò, apriamo al cambiamento anche qui e ho deciso di dividere il GF in due edizioni, nip e vip, con Simona Ventura e Alfonso Signorini alla rispettive conduzioni». Confermata Veronica Gentili alla conduzione dell'Isola dei Famosi.

"Mi fa schifo": Del Debbio toglie il freno. Perché travolge l'Europa

Nel prime time Mediaset arriva dalla Rai Max Giusti con Scherzi a Parte e, in primavera, Il club dell'1%. E Alessandro Cattelan, che ha concluso la sua esperienza non entusiasmante in Rai? Il suo futuro resta al momento incerto. «Ha registrato la puntata numero zero di un format internazionale, seguito anche da Fascino di Maria De Filippi» ha annunciato Berlusconi. «È un prodotto, un game show, che potremmo fare crescere per un prime time di Italia 1 ma ancora non siamo sicuri e nemmeno sappiamo se sarà Cattelan il conduttore». Tornano anche Pio e Amedeo con un nuovo programma e Andrea Pucci sarà al timone di una serie di progetti. Spazio anche alla musica, con i live in prima serata di Elodie, Elisa, Alessandra Amoroso e Umberto Tozzi. E poi ancora, sempre in prime time, Una Nessuna Centomila con Fiorella Mannoia, uno Speciale Pavarotti per celebrarne i 90 anni alla nascita, e Il Volo Natale, oltre a tre serate evento con Gigi D'Alessio affiancato da Vanessa Incontrada, questa volta non più su Rai1 ma su Canale5.

Pier Slvio Berlusconi ha poi confermato che Stefano De Martino è stato a un passo dall'approdare a Mediaset, ma il trasloco di Amadeus sul Nove ha fatto poi sì che l'ex ballerino di Amici restasse in Rai. «De Martino? È vero, eravamo in una fase di trattativa per Striscia. Poi è Amadeus (andando al Nove, ndr) che ha fatto il patatrac aprendo la strada a De Martino su Rai1. Noi stavamo trattando ed eravamo a buon punto, poi gli si è aperta la strada dell'access su Rai 1. Io fossi in stato in De Martino avrei fatto la stessa cosa», ha confessato. Se ci fosse la possibilità di prendere Ama a Mediaset? E se ci fosse la possibilità di prendere Amadeus? «Non ho motivi di dire di no ad Amadeus» ha dichiarato Berlusconi. «Ma non ho nemmeno motivi per prenderlo…». Ed Enrico Mentana? «Se va via da La7 lo prendo subito. Sono al livello: “Dimmi cosa vuoi fare e te lo faccio fare. Per lui le porte sono sempre aperte. C’è grande stima umana, professionale… Ho un debole per lui, non posso nasconderlo».