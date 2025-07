Isola dei famosi, paura per Loredana Cannata ricoverata in cardiologia: l'incidente durante l'apnea

Alice Antico 08 luglio 2025 a

Loredana Cannata, reduce dall’ultima edizione de "L'isola dei famosi", è stata ricoverata in ospedale appena rientrata in Italia. Il malore a poche ore dal suo rientro in Italia potrebbe essere collegato all’incidente che si è verificato nell’ultima puntata del reality quando Cannata è rimasta incastrata a una sbarra della gabbia nella quale stava facendo la prova di apnea. L’obiettivo era quello di superare il tempo di un minuto e 30 secondi ma i suoi capelli si sono attorcigliati intorno alla sbarra e si è reso necessario un intervento d’urgenza dello staff per aiutarla a risalire in superficie. A ogni modo, Cannata ha fatto sapere in prima persona quelli che è acceduto tramite il suo profilo Instagram: “Venerdi mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama 'fame d'aria, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare” ha esordito sull’ultimo post social. “Dopo 10 ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia, sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami, dopo i tanti fatti anche sabato, che riguardano il cuore e le coronarie”, ha continuato.

Dopo aver ironizzato sulla sua attuale collocazione “Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d'ospedale”, l’attrice ha fatto mente locale su le possibili cause del suo malore: “Ho rivisto il video e calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott'acqua più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati, cercando di spostare il mare dalla mia faccia, mentre la bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua, più volte, ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così”, ha raccontato. E poi, le conseguenze: “Passata l'adrenalina iniziale con cui il corpo risponde al pericolo di morte, e l'euforia per essere sopravvissuta, che mi hanno dato la forza di un leone subito dopo, rimangono conseguenze fisiche e psicologiche che ora sto affrontando”.

L’appello di Cannata si è concluso con i ringraziamenti ai suoi fan che, preoccupati, le hanno mandato messaggi di supporto: “Grazie a tutti per l'amore e il supporto, qui ho avuto il tempo di leggere i vostri commenti e mi hanno fatto bene al cuore”.