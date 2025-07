È sempre Cartabianca, Del Debbio toglie il freno "Mi fa schifo". Perché travolge l'Europa

Luca De Lellis 09 luglio 2025 a

Se a Washington i due leader più divisivi del momento, Donald Trump e Benjamin Netanyahu, si sono incontrati per la seconda volta nel giro di 24 ore per discutere del tema ostaggi di Hamas, e a Doha si proseguono le trattative per una tregua a Gaza, nella Striscia nulla sembra cambiare. Nella notte un altro raid israeliano ha ucciso 20 civili, 6 dei quali bambini. Paolo Del Debbio, noto volto televisivo di Rete 4, durante la puntata di ‘E’ sempre CartaBianca’ ha voluto condannare quanto sta accadendo in Medio Oriente: “Vedere non Israele, ma il governo Netanyahu, che fa robe di questo tipo dopo quello che hanno subito” è paradossale.

L’ospite della conduttrice Bianca Berlinguer empatizza con la sofferenza di decine di migliaia di famiglie palestinesi che stanno vivendo ogni giorno, inermi, l’inferno. E attacca l’Unione Europea di Ursula Von der Layen, non solo immobile e avulsa dalle trattative di pace, ma anche a tinte belliciste nel pianificare un riarmo di dimensioni enormi: “Vedere le scene di bambini mutilati e sentire esperti che dicono che il popolo palestinese è quello con più mutilati al mondo in percentuale alla popolazione. Su questo il silenzio dell’Europa francamente mi fa schifo”.