Ascolti tv, chi vince tra Berlinguer e Aprile-Telese. Senza De Martino Amadeus cresce

Marco Zonetti 09 luglio 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1, il film Un duca all'improvviso con Emilie De Ravin e Simon Coury conquistare una media di 2.529.000 spettatori pari al 16.5% di share. Testa a testa con Canale5 e la semifinale del Mondiale per Club che, con la sconfitta del Fluminense per 2 a 0 contro il Chelsea, ha calamitato il 16.9% della platea pari a una media di 2.626.000 individui all'ascolto. Su Rai2 lo show Enricomincio da me con Enrico Brignano segna un netto di 790.000 persone all'ascolto pari al 6.3% di share. Su Rai3 Kilimangiaro on the road con Camila Raznovich ha attirato una media di 647.000 individui all'ascolto pari al 4.4% di share (presentazione: 728.000 - 4.5%). Su Italia1 il film La rivolta delle ex con Matthew McConaughey e Jennifer Garner ha segnato una media di 846.000 teste pari al 5.8% di share. Su Tv8 il film Quattro matrimoni e un funerale con Hugh Grant e Andie MacDowell ha siglato l'1.9% di share pari a una media di 257.000 spettatori. Sul Nove Vasco Rossi - Modena Park ha divertito il 3.1% della platea pari a una media di 302.000 spettatori.

Ilary Blasi non ha rivali. Chi vince tra Porro e Moreno

Per l'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer - con ospite fra gli altri la segretaria del Pd Elly Schlein - si è aggiudicato il 7.0% di share pari a una media di 787.000 spettatori. Su La7, In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese - fra gli ospiti Giuseppe Conte, presidente del M5s - ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 738.000 spettatori pari al 4.8% di share. In access prime time, su Rai1, Techetechetè ha conquistato il 18.0% della platea con una media di 2.951.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5, Paperissima Sprint in versione ridotta con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti segna il 15.0% con 2.308.000 affezionati. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.457.000 irriducibili pari all'8.8% di share. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 3.8% pari a una media di 613.000 affezionati.

Paura per Loredana Cannata: "Sono in cardiologia", l'incidente durante l'apnea

Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post segna il 4.1% pari a 690.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra alla guida di 4 di Sera News hanno raggiunto il 5.5% con 850.000 nella prima parte e il 5.3% pari a 889.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto una media di 1.279.000 spettatori con il 7.9% di share.