La Pennicanza, Fiorello su Papa Leone: "Ha bloccato Roma"

30 maggio 2025 a

a

a

Si chiude la seconda settimana di "Radio2 Radio Show - La Pennicanza", il nuovo programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2, confermato - come annunciato anche proprio dallo stesso showman - anche da lunedì a venerdì prossimo, sempre alle 13.45. Tra i momenti cult della puntata odierna, la cronaca esilarante del traffico romano: "Ieri Roma di nuovo bloccata: che è successo? È uscito di nuovo il Papa. Ormai sta sempre fuori, il camerlengo gli ha detto: 'Leone, questa chiesa non è un albergo'. Doveva andare a Castel Gandolfo, ha aperto le finestre, steso l'amaca, come noi quando apriamo la casa al mare". Ma non è finita: "Il 1° giugno arriva il Giro d'Italia, il 2 c'è la parata, e il 3 arriva Macron. Posso dirlo: Roma, anche se c'è il Vaticano, è proprio un inferno".

Fiorello fa tornare Amadeus in Rai, il blitz in diretta

Si passa quindi all'imitazione di Aurelio De Laurentiis: "Conte resta al Napoli? Sì, ha firmato spontaneamente… dopo che l'ho chiuso nel ristorante. Gli ho detto: 'Non esci finché non firmi'. Gli ho messo davanti lo stesso contratto che faccio ai miei filippini, Lillo e Greg. Per convincerlo gli ho offerto anche un cameo nel nuovo film 'Natale a Roccaraso', scritto da Rita De Crescenzo, congiuntivi inclusi; tre biglietti - con saltafila - per Cinecittà World e un viaggio in Turchia per la revisione tricotica". Ospite de 'La Pennicanza' in diretta anche il tennista Flavio Cobolli, attualmente a Parigi per il Roland Garros. Lo aspetta un match con Zverev: "Non ho mai giocato contro di lui, ci conosciamo poco - rivela il talentuoso giocatore azzurro - Il suo rovescio lungolinea è il colpo che temo di più". Fiorello gli consiglia ironicamente di rilassarsi: "Oggi lascia perdere l'allenamento, vai al Moulin Rouge". Ma Cobolli ha anche un altro timore: "Spero di non giocare in contemporanea con la finale di Champions, ho dei tecnici interisti che stanno fremendo". Infine, il tennista rivela una simpatica curiosità di famiglia: "Con me in questi giorni ci sono stati anche i miei nonni, ieri il loro volo è stato cancellato e sono rimasti un giorno in più. Abbiamo cenato insieme e mi hanno cucinato la pasta". Finale musicale surreale con la (fake) famiglia Sinner. Fiorello chiama i genitori del campione altoatesino: Hanspeter canta 'Ich liebe dich' di Umberto 'Tozzen', mamma Siglinde propone 'Viva la pappa col pomodoro', sempre in tedesco. Mark, fratello del numero 1 del mondo, confessa: "Abbiamo litigato con Cobolli che abita sotto di noi perché mamma ha cantato tutta la notte". 'La Pennicanza' si conferma uno dei programmi più imprevedibili e commentati della radio: satira pop, comicità senza freni e quella leggerezza pensante che solo Fiorello sa dosare. A completare il successo del format, ogni sera lo showman - in compagnia di Biggio - è anche in diretta su Instagram con uno show informale. Nella live di ieri, tra gli altri, sono intervenuti Amadeus e Gianni Morandi. 'Radio2 Radio Show. La pennicanza' è in diretta radiofonica su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle 14.30, anche in visual sul canale 202 del Digitale terrestre e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. In onda anche la mattina successiva al giorno della puntata su Rai Radio2, dalle ore 7.00 alle ore 7.30 (orario prime time radiofonico) con una versione ridotta con 'Il meglio di' intitolata 'La sveglianza'. Inoltre, sono disponibili su RaiPlay tutte le puntate on demand. I social di @rairadio2 seguono infine lo show e il backstage del programma.