Fiorello, bomba Domenica In: "Mi piacerebbe farla, a modo mio"

Francesco Fredella 23 maggio 2025 a

Fiorello è lo showman per antonomasia, erede assoluto di Renzo Arbore (lui stesso l'ha detto qualche giorno fa in un incontro a La Sapienza di Roma). Ora, però, Fiore potrebbe strizzare l'occhio di nuovo alla tv, parlando di Domenica in. "Mi piacerebbe, ma non come l'ha fatto Mara Venier. Io lo farei con balletti e coreografie pazzesche", dice Fiorello sui social. E subito il pensiero torna alla famosa "Buona Domenica" firmata da Maurizio Costanzo: un contenitore che iniziava a pranzo e finiva alle 20 con show, musica, giochi e tanti talenti scoperti in quegli anni. C'era anche Fiorello.

«Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe», continua durante una diretta Instagram (dove Fiorello è fortissimo). Poi aggiunge: "Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto".

Rebus sul futuro di Domenica In, il programma più longevo della tv e che la Venier conduce brillantemente e con ascolti altissimi da sempre. Il pubblico continua a chiedere a zia Mara di restare alla conduzione di quel format, che potrebbe diventare corale. E se ci fosse anche Fiorello?