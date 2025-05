Domenica In, Venier risponde a Fiorello: "Dopo Mara? Facciamo con..."

23 maggio 2025 a

Cresce la curiosità degli affezionati telespettatori di Domenica In. Soprattutto da quando la conduttrice, Mara Venier, ha ammesso la possibilità di condividere il timone con altri. "Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, mi ha chiesto di rifarla anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma", ha raccontato al Corriere della Sera, "stiamo cercando come fare una Domenica In diversa, non io da sola. Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto". Parole, queste, che hanno avviato la macchina delle ipotesi e delle supposizioni e che hanno portato Fiorello, ora alla guida di un programma pomeridiano di Rai Radio 2, a candidarsi.

Fiorello, bomba Domenica In: "Mi piacerebbe farla, a modo mio"

“Avevo pensato pure a una Domenica In dopo la Venier, quando non avrà più voglia”, ha ammesso lo showman ai microfoni della sua trasmissione radio. “Si possono fare delle belle cose. Si ha tutta la settimana per preparare e poi si fa il grande spettacolo. Mi piacerebbe”, ha spiegato, parlando dell'ipotesi di mettere su "un grande varietà del sabato sera" o della "domenica pomeriggio, con scenografie pazzesche, grandi ospiti, canzoni e duetti". Il mattatore ha fatto così sognare a occhi aperti tutti i suoi fan e attirato la replica di Venier.

"Mi dici chi ti piacerebbe avere al tuo fianco? Fammi qualche nome", ha chiesto Mia Ceran, conduttrice di Tv Talk, alla padrona di casa di Domenica In. "No, non faccio nessun nome", ha replicato inizialmente Venier, sorridendo. Poi l'occasione è stata troppo ghiotta e la conduttrice del conduttore di Rai 1 si è sbilanciata tanto da fare un invito a Fiorello: "Visto che Fiorello ha detto che vuole fare Domenica In, dico Fiorello. Faccio un invito: Fiorello, perché dopo Mara? Si fa con Mara", ha esclamato al centro dello studio. Forte l'applauso del pubblico.