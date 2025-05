Radio 2 Radio Show, Fiorello chiama Amadeus: "Sei tornato in Rai"

26 maggio 2025 a

Seconda settimana in compagnia di "Radio2 Radio Show - La Pennicanza". il nuovo programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Tra gag, trovate surreali e incursioni telefoniche, lo show si conferma un mix irresistibile di satira e comicità nonsense.

"La mia Pennicanza tra ironia e caos creativo": Fiorello torna a Radio2

Non poteva mancare l'ormai classica incursione di puntata in videochiamata e questa volta è un grande ritorno. Fiorello chiama il caro amico Amadeus e lo inquadra in visual radio, sul canale 202: "Guardate, il ritorno di Amadeus in Rai! Sei tornato in Rai per mezzo minuto! Adesso non è che ti dobbiamo qualcosa?", scherza con lui lo showman.