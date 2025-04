Funerali Francesco, Jovanotti sposta il concerto di Roma

22 aprile 2025 a

Il concerto di Jovanotti, previsto per il 26 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, è posticipato al 27 aprile. La decisione è stata adottata in segno di rispetto per le esequie del Santo Padre. Lo comunica Trident, società organizzatrice del Tour "Palajova'. L'evento costituisce il quarto appuntamento romano e sarà recuperato il giorno seguente.

I biglietti acquistati per la data del 26 aprile restano validi per il concerto del 27 aprile. Chi non potesse partecipare potrà chiedere il rimborso dalle 10 del 23 aprile fino alle 18 del 24 aprile facendone richiesta tramite i siti di Ticketone e Ticketmaster. Coloro che invece hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, dovranno recarsi presso lo stesso punto per richiederne il rimborso. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul tour, è possibile consultare il sito ufficiale di Trident Music: www.tridentmusic.it.