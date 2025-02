Sanremo 2025, Jovanotti braccato al teatro Ariston. Cosa succede

sanremo

Alice Antico 11 febbraio 2025 a

a

a

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha visto Jovanotti come protagonista assoluto. La sua esibizione sul palco dell'Ariston ha trascinato il pubblico in un vortice di emozioni, ripercorrendo alcuni dei suoi più grandi successi e confermandolo come uno dei pilastri della musica italiana. Si tratta del suo esordio come super ospite della kermesse canora, ad eccezion fatta per il duetto con Gianni Morandi in gara nella scorsa edizione. Tuttavia, questa volta Jovanotti torna sul palco dell'Ariston nella veste prestigiosa di ospite speciale con una performance spettacolare e uno spettacolo di apertura che ha incluso decine di batteristi fuori dal teatro Ariston suonare le note iconiche de “L’ombelico del mondo”, seguito da altri successi del cantante come “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", “I love you baby” e “A te”.

Cruciani non si tiene: "Elodie? Polizza a vita per la Meloni"

Mentre Jovanotti ha percorso la strada per arrivare al centro del palco, è stato abbracciato e accolto dal pubblico in studio, dando vita a diversi meme ironici sui social che hanno riprodotto gli istanti in cui il cantante è stato trascinato dal calore presente in sala. L’ultima performance, poi, non solo ha riscaldato l'Ariston ma ha portato anche momenti commoventi, come quando il cantante ha baciato teneramente la figlia Teresa sulla fronte durante una pausa emotiva dello show. Jovanotti rimane una figura centrale nella musica italiana grazie alla sua creatività artistica continua, rappresentando un punto fermo nell'universo musicale.