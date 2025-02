Sanremo 2025, la scaletta della prima serata. Le lacrime di Conti e il super-ospite Jovanotti

11 febbraio 2025 a

"Più spazio alla musica che agli ospiti internazionali. È più importante la gara che lo show televisivo. Ho diminuito" lo spazio dedicato "ai monologhi e le interviste agli ospiti internazionali". Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, in conferenza stampa illustra così lo spirito della kermesse al via martedì 11 febbraio. Per l'occasione ha lettola scaletta di questa sera che inizia con un omaggio a Ezio Bosso. Ecco i cantanti in gara:

1 Gaia - Chiamo io chiami tu

2 Francesco Gabbani- Viva la vita

3 Rkomi - Il ritmo delle cose

4 Noemi - Se t'innamori muori

5 Irama - Lentamente

6 Coma_Cose - Cuoricini

7 Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

8 Marcella Bella - Pelle diamante

9 Achille Lauro - Incoscienti giovani

10 Giorgia - La cura per me

11 Willie Peyote - Grazie ma no grazie

12 Rose Villain - Fuorilegge

13 Olly - Balorda nostalgia

14 Elodie - Dimenticarsi alle 7

15 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

16 Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

17 Tony Effe - Damme 'na mano

18 Serena Brancale - Anema e core

19 Brunori Sas - L'albero delle noci

20 Modà - Non ti dimentico

21 Clara - Febbre

22 Lucio Corsi - Volevo essere un duro

23 Fedez - Battito

24 Bresh - La tana del granchio

25 Sarah Toscano - Amarcord

26 Joan Thiele - Eco

27 Rocco Hunt - Mille vote ancora

28 Francesca Michielin - Fango in paradiso

29 The Kolors - Tu con chi fai l'amore

Serata che ospiterà anche il primo super-ospite, Lorenzo Cherubini. "Jovanotti ha preparato un medley pazzesco che inizierà fuori dal tetro con batteristi e percussionisti ovunque. Inizierà da fuori dall’Ariston e continuerà sul palco. Faremo una chiacchierata e poi canterà una canzone dall’ultimo suo album ’Il corpo umano'. Poi con Antonella e Gerri chiederemo spudoratamente dei biglietti omaggio per il suo spettacolo ’Palajova'", ha detto Conti, nel corso della conferenza stampa che precede l’avvio della kermesse al teatro Ariston, parlando dell’esibizione di Jovanotti, primo ospite in programma stasera.

Nel corso della conferenza attimi di commozione quando il direttore artistico si è lasciato andare a un piccolo sfogo in diretta. Carlo Conti ha pianto parlando della madre, che l'ha cresciuto da sola. "Sono stato tirato su solo dalla mia mamma - ha raccontato -, perché ho perso mio padre che avevo solo 18 mesi. Una donna fortissima, per questo forse ho grande rispetto e stima per le donne". Il riferimento era a mamma Lolette, scomparsa nel 2o02.

In attesa di capire quali e quanti Big saliranno sul palco nella seconda serata di Sanremo 2025 (se 14 o 15, visto che domani e dopodomani se ne esibiranno solo la metà dei 29 rimasti dopo il ritiro di Emis Killa), prende forma anche la scaletta di domani. La prima certezza sono i tre co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. La seconda certezza sono le semifinali delle Nuove Proposte, con due confronti diretti a eliminazione: Vale Lp-Lil Jolie contro Maria Tomba, Settembre contro Alex Wyse. Poi Carlo Conti ha ufficializzato gli ospiti: ci sarà Damiano David, con il suo progetto solista dopo i successi ottenuti da frontman dei Maneskin. Mentre in collegamento dal Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibirà BigMama. Nel percorso di avvicinamento ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, arriverà al Teatro Ariston anche la campionessa del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, testimonial dei giochi. Domani ci sarà anche una vera sfilata di ospiti legati alle fiction Rai di prossima programmazione: gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction ’Champagne' sulla vita di Peppino Di Capri, porteranno un omaggio al cantautore caprese ad alto impatto, perché Gervasi, che non ha ancora 5 anni e interpreta Peppino Di Capri da bambino, si siederà al pianoforte per suonare proprio ’Champagne'. Poi sarà la volta del cast di ’Follemente' e di ’Belcanto'.