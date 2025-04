Ascolti tv, Vanessa Incontrada contro Whitney Houston, chi vince la sfida. Bene Chi l'ha visto

Marco Zonetti 17 aprile 2025 a

Gli ascolti della prima serata televisiva hanno visto su Rai1 Whitney - Una voce diventata leggenda, docufilm del 2022 dedicato all'ascesa e alla caduta di Whitney Houston, con Naomi Ackie e Stanley Tucci, conquistare il 12.0% con 1.933.000 telespettatori. Su Canale5 l'appuntamento con la serie Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Antonella Attili, ha siglato invece il 14.5% di share pari a una media di 2.419.000 spettatori, vincendo la serata seppur in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, la nuova puntata della quinta stagione di Mare Fuori, con Carmine Recano e Lucrezia Guidone, ha segnato una media di 716.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli si è aggiudicato il 10.6% di share pari a una media di 1.710.000 telespettatori (presentazione: 6.4% - 1.251.000), meritando la terza posizione nella classifica dei programmi più seguiti in prime time. Su Italia1 il film Kingsman - Il cerchio d'oro con Colin Firth, Julianne Moore e Taron Egerton ha intrattenuto una media di 719.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano ha totalizzato invece una media di 848.000 testi pari al 6.1% di share. Su La7, l'ultimo appuntamento con Una giornata particolare - Il Grande Romanzo della Bibbia di Aldo Cazzullo ha appassionato il 6.4% della platea pari a una media di 1.070.000 spettatori.

Su Tv8 i quarti di finale di ritorno della UEFA Champions League, con la sconfitta per 2 a 1 del Real Madrid contro l'Arsenal, ha radunato una media di 1.535.000 appassionati di calcio pari all'8.3% di share mentre, sul Nove, il film The Legend of Zorro con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones sigla l'1.8% di share con 280.000 spettatori. In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 27.2% della platea con 5.379.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia ha divertito il 13.1% con 2.587.000 (Striscia tra poco: 14.3% - 2.735.000). Su Rai3, Un posto al sole conquista invece il 7.8% con 1.538.000 affezionati.

Per quanto riguarda l'approfondimento, su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 23.3% pari a 4.398.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.6% con 1.084.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 4.9% con 935.000 nella prima parte e il 4.2% pari a 838.000 nella seconda; Monica Giandotti con Tg2 Post su Rai2 ha segnato il 2.0% con 397.000 spettatori; Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 ha ottenuto infine il 7.6% di share pari a 1.502.000 persone sintonizzate.