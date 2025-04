Blue Origin, stoccata di Emily Ratajkowski alle space girls: "Oltre la parodia"

16 aprile 2025 a

a

a

È già polemica per la missione Blue Origin, il lancio del razzo organizzato dall'agenzia aerospaziale di Jeff Bezos che lo scorso 14 aprile ha spedito nello spazio un equipaggio tutto al femminile. “Uno schifo da fine dei tempi. Siamo oltre la parodia”: a scagliare parole di fuoco, in particolar modo, è stata Emily Ratajkowski. La supermodella statunitense, in un video pubblicato su TikTok, ha puntato il dito contro il fondatore di Amazon e contro le esploratrici che hanno preso parte alla spedizione (la cantante Katy Perry, la giornalista e pilota di elicotteri, nonché futura moglie del magnate, Lauren Sànchez, la conduttrice televisiva Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l’ex scienziata della NASA Aisha Bowe e l’attivista per i diritti civili nominata per il Nobel per la pace Amanda Nguyen).

#iltempodioshø

A mandare su tutte le furie Ratajkowski è stato quello che ha definito un vero e proprio spreco di risorse e il messaggio diffuso per pubblicizzare la missione. Katy Perry, per esempio, ha intonato What a Wonderful World e ha anche diffuso la scaletta del suo ultimo tour. “Dici di tenere alla Madre Terra e stai salendo su un’astronave costruita e pagata da un’azienda che da sola sta distruggendo il pianeta": è stata la staffilata della supermodella. “Guardate la situazione mondiale e pensate a quante risorse sono state investite per mandare queste donne nello spazio. Per cosa? Qual era il marketing in quel caso? Sono disgustata, letteralmente, sono disgustata”, ha rincarato la dose.