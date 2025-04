Ivano dei Cugini di Campagna chiama Giordano: "Casa occupata dal 2022"

17 aprile 2025 a

a

a

Anche Ivano Michetti, noto artista e storico membro del gruppo I Cugini di Campagna, è vittima dei ladri di casa. Lo ha raccontato lui stesso a un'inviata di Fuori dal coro, il programma di attualità condotto da Mario Giordano che ogni settimana dedica ampio spazio a casi di occupazione di abitazioni. "Quando ho visto il grande Mario Giordano, ho pensato: 'Finalmente qualcuno che parla di case occupate!'", ha detto il cantante nel servizio che è stato mandato in onda nel corso della puntata di ieri, mercoledì 16 aprile. Sebbene non abbia problemi di soldi e di case in cui stare e con una carriera solida alle spalle che gli garantisce stabilità economica, Ivano si è rivolto alla trasmissione per denunciare un'ingiustizia subita. Per una questione di principio, insomma.

"Mission impossible" di Meloni. Rampini: perché può dialogare con Trump

A toccare il cantante non è tanto la necessità di avere una casa, ma il torto subito e la difficoltà riscontrata per riaverla. È il 2022 quando Ivano affitta la sua casa, in zona Torpignattara a Roma, a un signore iracheno e alla sua famiglia al prezzo di 350 euro al mese. Poco tempo dopo, l'affittuario parte per tornare qualche giorno nel suo Paese e lascia la casa del cantante nelle mani di una conoscente. Peccato che, al suo ritorno dentro l'appartamento, l'affittuario trovi un'altra donna, che ha cambiato la serratura e che da quella casa non schioda. "Faccio una causa, la vinco, ma lei non esce. È una barzelletta", ha detto l'artista ai microfoni di Fuori dal coro. La donna, raggiunta dalla giornalista, si è barricata nell'abitazione e ha ripetuto "È casa mia, chiamo la Polizia. Chiamo i Carabinieri".