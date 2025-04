Domenica In, gelo in studio. La madre di Valeria Marini sbotta con Mara Venier: "Non è corretto"

13 aprile 2025 a

a

a

Momenti di gelo e imbarazzo nell'ultima puntata di Domenica In, su Rai1. Tra gli ospiti di Mara Venier c'è Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, che ha raccontato la brutta vicenda in cui è rimasta coinvolta: una truffa finanziaria in cui ha perso 335.000 euro a causa id una persona che l'ha ingannata promettendole grandi guadagni con i Bitcoin. L'87enne ha raccontato la vicenda che l'ha molto colpita, ma ha parlato anche della sua vita e del rapporto con la figlia. A sorpresa, poi, in studio è entrata proprio Valeria Marini ma l'effetto Carramba non c'è stato: Orrù non ha gradito la presenza della figlia e ha protestato con veemenza: "No questo non si fa, non è corretto. Resto per rispetto a te Mara e per la tua persona, ma questo non l'avrei fatto".

Ne vedremo delle belle, Valeria Marini si confessa: "In tv per superare la crisi"

La conduttrice spiega che, con l'approssimarsi della Pasqua, sperava in un ramoscello d'ulivo tra le due, che non c'è stato. La mamma ha negato anche un abbraccio alla figlia. Il motivo del risentimento? Orrù lamenta che la figlia ha parlato troppo della loro privacy sui giornali. Marini ha provato a chiarire la sua posizione, ma la madre non ne ha voluto sapere.