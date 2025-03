Ne vedremo delle belle, Valeria Marini si confessa: "In tv per superare la crisi"

Fabrizio Finamore 29 marzo 2025 a

C’è anche lei, Valeria Marini, tra le dieci star televisive grandi protagoniste di «Ne vedremo delle belle», il nuovo programma di Carlo Conti del sabato sera su Rai 1 che già nella prima puntata sembra aver conquistato l’attenzione del pubblico facendo registrare 3 milioni di telespettatori. «Quando me l’hanno proposto ho detto subito di sì - ci ha confessato Valeria Marini mi piaceva molto l’idea e poi quello di Carlo è un gruppo fantastico, avevo già fatto con loro "Tale e quale" e mi ero trovata benissimo. Sinceramente non immaginavo fosse così impegnativo ma il segreto per fare questo spettacolo è divertirsi, far divertire e non prendersi troppo sul serio anche perché davvero nel corso della puntata può capitare di tutto».

Nella puntata d’esordio, andata in onda il 22 marzo, a trionfare è stata Pamela Prati. Che rapporto ha con le sue colleghe?

«Quando ha vinto Pamela mi ha fatto piacere, sono stata contenta per lei, il suo numero era bello, spero prima o poi di cimentarmi anche io nel musical. Anche le altre concorrenti ovviamente le conoscevo bene, penso siano tutte brave professioniste e tutte diverse una dall’altra. Mi trovo bene, poi ovviamente interviene anche il fattore carattere, simpatia, per cui si può creare più empatia con una piuttosto che con un’altra. Per il resto che dire, la competizione c’è, è un talent, una sfida, c’è chi la vive come una competizione sana e chi la prende in maniera diversa ma sono tanti i fattori in ballo, bisogna prendere le cose come vanno».

Nella prossima puntata è attesa anche un’inedita «sfida a sorpresa» che vedrà due protagoniste fronteggiarsi in un confronto inaspettato. Teme più la sfida o i giudizi della giuria formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano?

«Speriamo bene ma io sono pronta a tutto, bisogna prendere tutto con ironia, so che arriveranno anche dei giudici a sorpresa ma per il momento abbiamo una bellissima giuria: De Sica è l’attore che tutti conosciamo, Mara, forse un po’ severa ma obiettiva e un Matano che adoro».

È vero che da bambina voleva fare la veterinaria?

«Verissimo, con mia sorella Claudia volevamo aprire una clinica veterinaria, ricordo che eravamo dai nonni e amavo tantissimo gli animali ma li amo tanto anche adesso».

Poi, invece, prevalsero le sue aspirazioni artistiche. Che ricordi ha di quando lavorava come ragazza immagine a Porto Rotondo assieme a Jovanotti?

«Bellissimi, all’epoca eravamo entrambi sconosciuti al grande pubblico. È stato un periodo stupendo, Lorenzo era meraviglioso, ricordo che, nelle notti di San Lorenzo, mi insegnava a guardare le stelle. Ma ancora prima di quella esperienza ricordo che feci un provino come modella e mi scelsero per la pubblicità dell’Ikea».

Poi arrivò Pingitore...

«Sì e non finirò mai di dire grazie a Pingitore che mi ha aperto le porte dello spettacolo».

Nel ’97 ha anche condotto Sanremo con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti. Che ricordi ha di quella esperienza?

«Fu un Sanremo bellissimo e divertentissimo. Ricordo che quando mi chiamò la Rai in quel periodo ero impegnata in una tournée teatrale. È stato un Festival impegnativo ma molto bello. Piero era favoloso, un grande improvvisatore, e poi c’era il grande ritorno di Mike in Rai, dicevano che era severissimo e, invece, io lo trovai adorabile».

Ha dichiarato che ultimamente ha vissuto un periodo non semplice a causa di una truffa che ha colpito sua madre e che lei stessa ha accettato di partecipare a «Ne vedremo delle belle» anche per ritrovare il sorriso...

«Il lavoro è sempre un gancio che ti dà forza, devo recuperare, è stata molto dura e anche adesso non è facile, ma alla fine tutto si affronta».

Dalla seconda metà degli anni Duemila ha preso parte come concorrente a diversi reality show, con il senno di poi, pensa di aver detto troppi sì?

«Il reality è un’esperienza che si può fare, io forse ne ho fatti troppi. Ma ora devo dire che sono impegnata in molte altre cose belle: farò una parte in un film del maestro Bellocchio e ho nel cassetto anche tanti altri progetti che non vedo l’ora di poter concretizzare».