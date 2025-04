Verissimo, Gregoraci allo scoperto: l'amore dopo Briatore, cosa rivela

13 aprile 2025 a

Elisabetta Gregoraci torna a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 domenica 13 aprile. La conduttrice e showgirl calabrese ha parlato di un recente spavento dovuto a motivi di salute ma anche del figlio Nathan, figlio di Flavio Briatore, e della sua vita privata. "Sono finita in ospedale per una febbre altissima. Ero troppo stressata. Il mio corpo mi ha detto di fermarmi", ha raccontato a Toffanin. Un momento difficile in cui l'ex marito le è stato accanto, a differenza di altri: "Una persona, però, non mi è stata vicina nei momenti difficili, ci sono rimasta male".

Un impegno reciproco nonostante la relazione sia conclusa. Anche lei è stata accanto all'imprenditore quando è stato male: "I miei genitori mi hanno insegnato questo, ed è ciò che io insegno a mio figlio Nathan". "Per me la mia famiglia è tutto. Rimpiango i momenti con mia madre che ho perso»", spiega la conduttrice tv che parla del figlio 15enne: "È un monello. Si è messo con una ragazza e poi con la sua migliore amica. Ha superato il padre", ironizza. E sulla sua attuale situazione sentimentale, Gregoraci ha rivelato: "Mi sono innamorata anche dopo la relazione con Flavio, ma ho sofferto di nuovo per amore".