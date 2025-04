Giuseppe Cruciani, la campagna clamorosa: chi vuole portare in Parlamento

13 aprile 2025 a

Endorsement a sorpresa a La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani a Radio 24. Nell'ultima puntata si è parlato anche di Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana diventata famosa in tutta Italia per i pullman che hanno invaso le nevi di Roccaraso. Una popolarità cavalcata dalla donna che nella manifestazione del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte contro il riarmo dell'Europa ha annunciato un prossimo impegno in politica, una discesa in campo vera e propria, Non solo. L'influencer ha iniziato anche una collaborazione con Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei che ha fatto esplodere il caso Sangiuliano.

La tiktoker di Roccaraso (nuova “carta” di Conte) si allea con Boccia

Ebbene Cruciani ha lanciato una provocazione clamorosa: "C’è bisogno di una sola persona in Parlamento: Rita De Crescenzo. Portare l’ignoranza, tra virgolette, in Parlamento sarebbe un grande trionfo. Io sarò tra i sostenitori di questa idea", arringa il giornalista. "Portare Rita De Crescenzo in Parlamento, Senato, consiglio regionale, ovunque. Questo è l’obiettivo.”, ribadisce Cruciani che tifa per una discesa in campo vincente della tiktoker.