Stefano De Martino ed Emma Marrone: è riavvicinamento? La frase inequivocabile

Alice Antico 10 aprile 2025 a

a

a

Durante l’ultima puntata di “Stasera Tutto è Possibile”, condotto da Stefano De Martino e andata in onda lo scorso martedì 8 aprile, si è verificato un momento di alto gossip che ha sorpreso il pubblico. Infatti, in un crossover inedito tra programmi Rai e Mediaset, Maria De Filippi (imitata da Vincenzo De Lucia) ha portato una busta di “C’è posta per te” per Stefano De Martino, e dall’altra parte della busta c’era Emma Marrone, ex fiamma del ballerino. La scena ha subito catturato l’attenzione degli utenti e del pubblico anche se Maria De Filippi ha chiarito subito che non si trattava di un ritorno di fiamma, lasciando spazio a poche interpretazioni da parte dei fan.

Pace fatta tra Elton John e Madonna dopo 20 anni di liti. "Muro crollato", ecco la svolta

“Stefano, chi ti manda a chiamare è una nostra conoscenza in comune. È una persona che ha intrecciato la tua vita 15 anni fa in una trasmissione televisiva, poi l’amore, l’amicizia e la stima reciproca. Lei ha pensato tante volte di venire a casa tua, però per discrezione non l’ha fatto, aspettava sempre che tu fossi single. Sono passati 15 anni e non è ancora successo, quindi ha chiesto aiuto a me. Si tratta di un paio di calzini che hai lasciato nel camerino di ‘Amici’ nel 2009 dopo una lunghissima sessione di ballo”, ha esordito Maria.

Belen fotografata con l'ex: ritorno di fiamma? Con chi è stata pizzicata

Emma Marrone, con il suo solito spirito ironico, ha colto la palla la balzo per non farsi scappare una dichiarazione piccante: “Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato!” - ha esordito, lasciando intendere che non ci potrà mai essere nessun ritorno di fiamma. “Vuoi riprenderti i calzini? I panni sporchi si lavano in casa tua!”, ha continuato ironicamente Emma che ha saputo stare al gioco. La situazione sembra quindi essere chiara: tra i due oggi c’è solo una profonda amicizia, nonostante i fan continuino a sognare un riavvicinamento sentimentale.