Musica, pace fatta tra Elton John e Madonna dopo 20 anni di liti: “Sotterrata l'ascia di guerra”

08 aprile 2025 a

a

a

Vent'anni di cattivo sangue alle spalle: Madonna ed Elton John "seppelliscono l'ascia di guerra" dopo un lungo periodo di battibecchi tra le due popstar. Lo scorso fine settimana, durante il "Saturday Night Live", Madonna ed Elton John hanno scattato una foto insieme nel backstage del programma televisivo e poi l'hanno condivisa sui social network: nell'immagine si vedono i due artisti abbracciarsi calorosamente, a simboleggiare la fine di una faida che durava dal 2004, quando la rockstar britannica criticò la collega americana per usare il playback e in seguito definendolo "una spogliarellista da fiera". "Abbiamo finalmente sotterrato l'ascia di guerra", ha esclamato Madonna in un messaggio sotto la pubblicazione del post.

Primo maggio, chi condurrà il Concertone di San Giovanni

La cantante di "Material Girl" ha confessato di essere rimasta impressionata dalla performance della sua controparte al "Saturday Night Live". "Ricordo che quando ero al liceo sono andata di nascosto a vedere Elton John in concerto a Detroit - racconta Madonna -. È stato uno spettacolo indimenticabile che mi ha aiutato a capire il potere di trasformazione della musica. Vederlo suonare ha cambiato il corso della mia vita. Crescendo mi sono sempre sentita un'emarginata, e vederlo esibirsi mi ha aiutato a capire che non c'è niente di male nell'essere diversi, nel distinguersi, nel prendere la strada meno battuta". Madonna aggiunge di aver "sofferto" quando ha saputo che una persona che ammirava così tanto stava "condividendo pubblicamente la sua antipatia" per lei. "Mi hanno detto che Elton John era l'ospite musicale del Saturday Night Live e ho deciso di andarci", spiega Madonna. "Quando l'ho incontrato, la prima cosa che ha detto è stata 'Perdonami' e il muro tra noi è crollato. Il perdono è uno strumento potente. In pochi minuti ci siamo abbracciati".

Chi vince il duello tra Alberto Angela e Ilary Blasi. Sale Marcuzzi

Nel 2004 Elton John aveva criticato aspramente la superstar americana durante la cerimonia di premiazione dei Q Awards. "Madonna, miglior spettacolo? Vaffanculo!", sbottò sostenendo che stava "cantando in playback". Otto anni dopo, nel 2012, durante l'intervallo del Super Bowl, il cantante attaccò nuovamente Madonna, chiedendole di "fare un playback come si deve". E nello stesso anno dichiarò che il tour della cantante era "un disastro". "Se Madonna avesse avuto un po' di buon senso, avrebbe evitato di ballare, sarebbe stata una grande cantante pop e avrebbe fatto grandi dischi pop, cosa che fa brillantemente. Invece no, sembra una fottuta spogliarellista da fiera". Ora, nonostante gli insulti, le due rockstar sono ormai mano nella mano, forse pronti anche a produrre una canzone insieme. Alla fine del suo messaggio, Madonna ha lasciato intendere che questa potrebbe essere una possibilità: "Elton mi ha detto che aveva scritto una canzone per me e che voleva collaborare. Era come se avessimo chiuso il cerchio!". I fan sono in trepidante attesa.