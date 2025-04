Belen Rodriguez fotografata con l'ex: con chi è stata pizzicata

Francesco Fredella 02 aprile 2025 a

a

a

A volte ritornano. Insieme. Come un tempo. E si riaccende il gossip ma non è come pensate: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese s'incontrano da ex, a Milano. Non sono affatto tornati insieme, hanno una figlia (la piccola Luna Marie, nata dalla loro relazione lampo) e in una giornata di aprile hanno deciso di trascorrere del tempo insieme al parco. Le foto, che stanno facendo il giro della Rete, sono state pubblicate dal settimanale “Chi” (diretto da Massimo Borgnis).

Belen sorprende tutti sui social: la novità convince i fan

La storia d’amore tra Belen e Spinalbese è stata breve ma intensa. I due si sono conosciuti a Ibiza e poi si sono innamorati. La nascita di Luna Marie e la popolarità di Spinalbese, conquistata nel tempo fino ad arrivare alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Poi, a quanto pare, è scomparso dai radar della televisione. Il loro amore è sbocciato nell’estate del 2020. “Mi sono fatto trasportare come sempre dalle emozioni - aveva detto Spinalbese - e non mi pento di aver seguito questa strada che mi ha sempre premiato. La storia con Belen non è mai stata uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi, quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente. Dopo la nascita di nostra figlia c’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo”.

Tra Belen Rodriguez e Spinalbese c'è un feeling ritrovato. I due, adesso, si stanno godendo momenti bellissimi da manuale dell'ex. Ora il settimanale Chi li ha paparazzati a Milano. Di nuovo insieme. Ma per il bene e l'amore verso Luna Marie. Nessun ritorno di fiamma.