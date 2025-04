Elisabetta Canalis, il motivo della rottura con Georgian Cimpeanu: "Tradimento"

Alice Antico 09 aprile 2025 a

a

a

La relazione tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è ufficialmente giunta al termine. Secondo quanto riportato dal settimanale "DiPiùTv", la showgirl è tornata single, e gli amici confermano che la storia con il campione di kickboxing è finita. I due convivevano in America, ma da mesi sui social di Cimpeanu non comparivano più foto con Elisabetta, un segnale che aveva già alimentato i sospetti di una crisi.

Facendo un passo indietro, Elisabetta Canalis è tutt'altro che nuova a storie d’amore sotto i riflettori. Tra le sue relazioni più celebri c’è quella con Christian Vieri, che lei stessa ha definito un partner poco fedele: "Bobo mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo", aveva raccontato in un’intervista. Nel 2009 la showgirl ha vissuto una relazione con George Clooney, durata due anni e spesso al centro di speculazioni. Molti all'epoca insinuavano che fosse un amore di facciata, ma Elisabetta ha sempre negato: "È una str….ata", dichiarava, aggiungendo che Clooney le ha insegnato cosa significa amare qualcuno che ti ama davvero.

Dopo qualche flirt, tra cui quello con Maccio Capatonda, nel 2014 è arrivato il matrimonio con il chirurgo Brian Perri, da cui è nata la figlia Skyler Eva. Separata da Perri, Elisabetta aveva trovato serenità accanto a Cimpeanu: "Ho trovato una persona che mi capisce e condivide tante cose con me", aveva raccontato all'inizo. Tuttavia, la relazione con Cimpeanu si è conclusa bruscamente, e il motivo sembra essere un tradimento: Elisabetta avrebbe scoperto una tresca tra Cimpeanu e Jessica Michel Serfaty, una modella già nota per essere stata legata a Leonardo Maria Del Vecchio, il piccolo della famiglia 'Luxottica'. Pare che la Canalis abbia scoperto tutto leggendo alcuni messaggi compromettenti sul telefono di Cimpeanu, che faceva da personal trainer alla modella. Inutile ipotizzare sulle conseguenze: la fine relazione e l'ira funesta della showgirl. Ora Elisabetta sembra intenzionata a voltare pagina e concentrarsi sulla sua vita da mamma single e sulla figlia Skyler Eva: d'altronde, la Canalis ha già dimostrato in passato di sapersi rialzare da questo tipo di delusioni e difficoltà.