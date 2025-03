San Marino Song Contest, vince Gabry Ponte con "Tutta l'Italia". A Carone il premio della Critica

Carmen Guadalaxara 09 marzo 2025 a

Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” ha vinto il San Marino Song Contest e staccato così il biglietto per l’Eurovision Song Contest di Basilea. Al secondo posto la band trentina The Rumpled e al terzo il cantante ucraino Teslenko. Il dj e producer, con il brano che era già stato scelto come nuovo jingle di Sanremo 2025, aveva aperto la serata finale del Festival condotto da Carlo Conti, il 15 febbraio scorso. A votarlo, la giuria presieduta da Luca De Gennaro e composta da Roberto Sergio, direttore generale Rtv San Marino, dalle conduttrici Federica Gentile ed Ema Stokholma, e dal direttore marketing della Siae, Andrea Ettorre.

Saranno Gabriele Corsi e BigMama a condurre l'edizione italiana

Il Premio della Critica assegnato dai giornalisti è andato a Pierdavide Carone, che ha eseguito “Mi vuoi sposare?”. Assegnati anche il Premio una Voce per San Marino a The Rumpled e il Premio San Marino Rtv Ludovico Di Meo a Andy Sciacqua. Il San Marino Song Contest ha dato nuova linfa al vecchio formato "Una voce per Sa Marino" grazie alla direzione artistica di Massimo Bonelli. Dietro questa crescita c’è anche il ruolo di Roberto Sergio, Direttore di San Marino RTV e Direttore Generale Rai, che è tornato anche a parlare dell'argomento spinoso dell'accordo con il Comune per il Festival della Canzone Italiana.

"Siamo forse gli unici in Italia in grado di poter produrre spettacoli del livello del festival di Sanremo. L'Eurovision di Torino, tre anni fa, ha dimostrato che non c'è grande concorrenza nel Paese Italia rispetto a queste tematiche. Cosa accadrà lo vedremo, noi siamo pronti a ripetere Sanremo l'anno prossimo. Se ci dovessero essere degli ostacoli insormontabili, noi faremo un Festival, perché il Festival dovrà indicare il cantante vincitore per l'Eurovision del prossimo anno", ha dichiarato.