Ascolti tv, Clerici inarrestabile: i dati crescono ancora. Bene Quarto Grado

Marco Zonetti 08 marzo 2025 a

a

a

Il venerdì sera televisivo ha visto, in prima serata, la terza puntata della quinta stagione di The Voice Senior con Antonella Clerici, affiancata dai giudici Gigi D'Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino, conquistare una media di 3.723.000 spettatori pari al 23.3% di share, vincendo la serata e in crescita rispetto alla settimana scorsa. Su Canale5 la fiction Le onde del passato con Anna Valle e Giorgio Marchesi ha siglato invece una media di 2.270.000 individui all'ascolto pari al 13.5%. Su Rai2, il film Una boccata d'aria con Aldo Baglio, Lucia Ocone e Mario Di Leva raggiunge il 3.8% di share pari a una media di 708.000 spettatori. Su Rai3 il nuovo appuntamento con FarWest condotto da Salvo Sottile ha siglato una media di 616.000 spettatori pari al 3.8% di share (presentazione: 490.000 - 2.4%).

Alessandra Amoroso è incinta? L'indiscrezione sul nome e la data di nascita

Su Rete4, la cronaca nera di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.379.000 spettatori pari al 9.8%. Su Italia1, il film d'azione La legge dei più forti con Naomie Harris e Tyrese Gibson ha ottenuto il 5.4% di share pari a 961.000 teste. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 6.4% pari a una media di 871.000 spettatori. Su Tv8 Masterchef Italia, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ha coinvolto il 2.4% della platea pari a 445.000 individui all'ascolto. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 948.000 teste con il 5.1% di share.

Saranno Gabriele Corsi e BigMama a condurre l'edizione italiana

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 27.6% con 5.660.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ha conquistato il 14.1% con 2.888.000 (Striscia tra poco: 14.8% - 2.909.000). Su Rai3, Un posto al sole intrattiene il 7.1% pari a 1.462.000 irriducibili. Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti raggiunge il 23.0% pari a 4.489.000 individui all'ascolto; su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post totalizza il 2.5% pari a 513.000. Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 raduna il 5.6% pari a 1.110.000, mentre, su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 5.1% pari a 1.011.000 nella prima parte e il 4.4% con 918.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber raggiunge invece uno share dell'8.1% con una media di 1.670.000 telespettatori.