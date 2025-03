Eurovision, saranno Gabriele Corsi e BigMama a condurre l'edizione italiana

07 marzo 2025 a

Una coppia inedita, un mix di esperienze. Saranno Gabriele Corsi e BigMama i conduttori dell'edizione italiana dell’Eurovision Song Contest di Basilea. L'annuncio è arrivato durante il Tg1 delle 20.00. "BigMama sarà la prima artista a cimentarsi con la telecronaca dell’edizione italiana dell’Eurovision dopo essere stata in gara al Festival di Sanremo. Le tre serate in diretta dalla St.Jakobshalle di Basilea vedranno il ’nostro' Lucio Corsi esibirsi fuori concorso durante la prima semifinale, martedì 13 maggio su Rai 2, per poi competere sabato 17 maggio, nella finalissima in onda su Rai 1, con gli altri 25 finalisti. La seconda semifinale, in onda sempre su Rai 2, sarà trasmessa il 15 maggio", si legge in una nota della Rai.

"Quello con Mara Maionchi (che ha commentato in precedenza le serate dell'Eurovision Song Contest per l'Italia, ndr) non è un addio ma un arrivederci - dichiara il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea - in attesa di rivederla sulle reti Rai con la sua verve, le sue battute caustiche e la sua grande professionalità. Un grazie sentito per le due grandi e apprezzate edizioni condotte in coppia con Gabriele, e un caldissimo in bocca al lupo a BigMama", L’8 di marzo, dopo la finale del San Marino Song Contest, si conoscerà anche il portabandiera della Repubblica del Titano. Per un’edizione che potrebbe cantare sempre più italiano.