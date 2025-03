Gossip, Alessandra Amoroso è incinta? L'indiscrezione sul nome e la data di nascita

Alice Antico 07 marzo 2025 a

Alessandra Amoroso, recentemente protagonista del Festival di Sanremo nella serata dei duetti insieme a Serena Brancale, è al centro dell'attenzione mediatica per una presunta gravidanza. La cantante si è sempre esposta poco riguardo le sue relazioni ed il suo attuale compagno, Valerio Pastore, un tecnico del suono originario della provincia di Salerno e più giovane di lei di otto anni. Nonostante la cantante sia molto riservata, lei e Pastore sono stati visti assieme in diverse occasioni, anche se non hanno mai rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla propria vita privata. Tuttavia, l'annuncio di una possibile gravidanza ha acceso i riflettori sulla loro relazione, suscitando grande curiosità tra i fan e i media.

Facciamo un passo indietro: la relazione tra Alessandra e Valerio è iniziata nel 2021, dopo la fine della lunga storia di lei con il produttore Stefano Settepani. Nonostante la differenza d'età, la coppia sembra aver trovato un equilibrio perfetto, condividendo sia la passione per la musica che una visione comune della vita. In un'intervista recente al podcast “Mano sul cuore”, Alessandra aveva raccontato: “Con Valerio ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata”. L'indiscrezione sulla presunta gravidanza è stata lanciata dall'esperta di gossip Deianira Marzano sui suoi canali social. La fonte anonima che ha informato Marzano ha anche rivelato che il nome della bambina sarebbe Penelope Maria Pastore e che la nascita è prevista a settembre 2025. Al momento, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della cantante o del suo staff, lasciando i fan in attesa di una dichiarazione ufficiale.