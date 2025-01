Sanremo, chi vince la serata delle cover. Il verdetto dei bookmaker

27 gennaio 2025 a

Sanremo: ecco chi vince la serate dei duetti. È arrivato l’annuncio ufficiale delle canzoni - e degli artisti - in gara nella serata cover del Festival di Sanremo del venerdì sera, una delle più attese dell’intera settimana. Per i bookmaker domina ancora Giorgia, che duetterà con Annalisa ("Skyfall" di Adele), favorita a 2,75 su Snai e Goldbet, in vantaggio su Massimo Ranieri, in gara con i Neri per caso per un omaggio a Pino Daniele con "Quando", dato vincente a 5,50. Chiudono il podio virtuale - tutti a quota 6,50 - Achille Lauro-Elodie, entrambi in gara all’Ariston in una delle novità di regolamento, con un mix in omaggio a Roma; ecco poi Rocco Hunt e Clementino, ancora con un pezzo di Pino Daniele, ’Yes, I know my way’ e Irama con Arisa (’Say something’ di A great big world, Christina Aguilera).

Sanremo 2025, tutte le cover e i duetti. E c'è pure Topo Gigio...

I bookmaker, invece, bocciano "Bella Stronza" di Fedez e Masini, lontano a 33 volte la posta, come la "strana coppia" Lucio Corsi-Topo Gigio, impegnati con "Nel blu, dipinto di blu" di Domenico Modugno, fissati a 41 volte la posta. I favori del pronostico nella serata cover permettono così a Giorgia di allungare anche nelle quote del vincente: la cantautrice romana comanda a 3,65 su Planetwin365, staccando il più diretto inseguitore, Olly, offerto a a 5,75, con Achille Lauro terzo a 6,75 davanti a Irama a 8.