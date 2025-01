È sempre mezzogiorno, Conti e la Clerici ricordano Frizzi: cosa dicono in diretta

Francesco Fredella 22 gennaio 2025 a

Una lunga, profonda, amicizia. Conti-Clerici-Frizzi: tre amici, colleghi, della tv. Frizzi è morto il 26 marzo 2018 lasciando un vuoto immenso. La Rai gli ha intitolato gli studi Dear, da dove andava in onda il suo programma "L'eredità". Conti ha dedicato un pensiero a Frizzi. Lo ha fatto annunciando la presenza, nel corso della prima serata, di Gerry Scotti e Antonella Clerici (i due saranno co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo). Durante la diretta su Rai1 di "E' sempre mezzogiorno", Conti ha detto: "Anche Frizzi avrebbe partecipato alla prima serata". E la Clerici gli ha subito risposto: "Ci sarà, ci sarà...". E poi occhi lucidi.

La morte di Fabrizio Frizzi ha lasciato in Rai e nel mondo della tv un grande vuoto. Frizzi è morto dopo una malattia contro la quale ha lottato fino all'ultimo minuto. La Rai gli ha dedicato gli studi Dear di Roma, che portano il suo nome da alcuni anni. In quegli studi Frizzi andava in onda tutti i giorni con L'eredità, il game-show della prima Rete. Furono proprio Conti e la Clerici leggere il discorso nella chiesa degli artisti di Roma durante i funerali, davanti a milioni di persone in diretta tv.