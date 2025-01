Sanremo 2025, tutte le cover e i duetti. E c'è pure Topo Gigio...

26 gennaio 2025 a

Da Giorgia e Annalisa in versione '007' a Elodie e Achille Lauro che celebrano la loro 'Roma', fino a Lucio Corsi che porta al Festival l'idolo dei bambini Topo Gigio. Sarà una serata di grandi brani e di forti emozioni quella di venerdì 14 febbraio, quarta serata del Festival di Sanremo, durante la quale è prevista l’interpretazione - esecuzione - da parte dei 30 Artisti della sezione Campioni - di una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre scorso.

"E' una fotografia meravigliosa di cantanti, anche giovani, che vogliano omaggiare grandi nomi", ha detto il direttore artistico Carlo Conti al Tg1. Gli Artisti verranno votati dal pubblico con il televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio, con un peso rispettivamente del 34%, del 33% e del 33%. L’artista più votato sarà proclamato vincitore della Serata Cover. Nella stessa serata sarà poi attribuito un premio alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

Andando in rigoroso ordine alfabetico, vediamo una per una tutte le cover di questo Festival.

Si parte con Bresh e Cristiano De Andre’ che cantano 'Creuza de mä' capolavoro di Fabrizio De Andrè.

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino si esibiranno in un altro pezzo di storia della musica italiana: 'L’anno che verrà' di Lucio Dalla.

Clara con Il Volo canteranno nientemeno che 'The Sound of Silence', di Simon & Garfunkel.

Mentre i Coma_Cose con Johnson Righeira faranno la mitica 'L’Estate sta finendo' dei Righeira.

Il rapper Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori si esibiranno in '100 Messaggi' di Lazza.

E' poi la volta di Fedez con Marco Masini in 'Bella Stronza' dello stesso Masini.

Per Francesco Gabbani duetto con Tricarico con il pezzo 'Io sono Francesco' di Tricarico.

Proseguendo nella sequenza delle cover, Gaia con il grande cantante brasiliano Toquinho faranno 'La voglia, la pazzia' di Ornella Vanoni.

E' quindi la volta di Giorgia con Annalisa, che si esibiranno nella celebre 'Skyfall' di Adele colonna sonora di uno degli ultimi film di 007. E' poi la volta di Irama con Arisa in 'Say Something' di A Great Big World, Christina Aguilera. Quindi Joan Thiele con Frah Quintale faranno 'Che cosa c’è' di Gino Paoli. Curiosità per Lucio Corsi con Topo Gigio che porteranno addirittura 'Nel blu, dipinto di blu' capolavoro di Domenico Modugno.

Marcella Bella con Twin violins faranno 'L’emozione non ha voce' di Adriano Celentano. Il veterano Massimo Ranieri con i Neri per caso renderanno omaggio a Pino Daniele e Massimo Troisi con la splendida 'Quando' di Pino Daniele. Mentre i Modà con Francesco Renga? Faranno 'Angelo' dello stesso Renga. Si profila interessante il duetto tra Olly e Goran Bregovic con la sua Wedding & Funeral band ne 'Il pescatore' altro brano iconico di Fabrizio De Andrè.

Proseguendo si torna a Napoli con Rocco Hunt e Clementino che canteranno 'Yes I know my way' sempre di Pino Daniele.

Mentre Rose Villain con Chiello si esibiranno nella storica 'Fiori rosa, fiori di pesco' di Lucio Battisti.

La debuttante Sarah Toscano con Ofenbach si esibiranno in 'Overdrive' di Ofenbach.

Mentre Serena Brancale con Alessandra Amoroso in un duetto 'made in Puglia' faranno 'If I Ain’t Got You' di Alicia Keys.

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa in un mix di 'Amor de mi vida' (Sottotono) e 'Aspettando il sole' (Neffa).

Da Simone Cristicchi con Amara omaggio a Franco Battiato con 'La Cura'.

I The Kolors porteranno sul palco con Sal Da Vinci la hit del momento 'Rossetto e Caffè'.

Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga si esibiranno in 'Un tempo piccolo' di Franco Califano.

Non mancheranno infine i duetti tra gli stessi cantanti in gara. Quindi attesa per Elodie e Achille Lauro che si esibiranno in un tributo a Roma con 'A mano a mano' di Rino Gaetano e 'Folle città' di Loredana Bertè.

Francesca Michielin e Rkomi canteranno 'La nuova stella di Broadway' di Cesare Cremonini.

Mentre Noemi e Tony Effe omaggeranno ancora Franco Califano con la sua canzone più famosa 'Tutto il resto è noia'.