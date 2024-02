Domenica In, Renga titubante: "Si può?". Mara Venier sbotta: "Si può dire tutto"

18 febbraio 2024 a

Francesco Renga e Nek sono ormai una coppia inossidabile. Reduci dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, i due cantanti sono arrivati sorridenti nello studio di Domanica In. Mara Venier ha cercato di ripercorrere le tappe della carriera di entrambi e ha scelto di iniziare dall'artista di Udine. "Eri proprio piccolo", ha detto la conduttrice, mostrando gli scatti della prima kermesse dell'ospite. Renga ha ironizzato: "Sudavo tantissimo con quella giacca". Grandi risate in studio. "Ma guarda i capelli poi", ha rincarato la dose lei, cercando di attirare l'attenzione del pubblico sui cambiamenti del suo interlocutore. "Sì, li avevo lunghi fino a...", ha risposto lui, bloccandosi. Poi, quando la padrona di casa ha fatto cenno di sì, che avrebbe potuto dire la parola trattenuta, è andato in scena un siparietto divertente.

La lezione di Zia Mara al "libero insulto"

"Si può dire sedere?", ha domandato quindi Renga. A quel punto Mara Venier ha tolto il freno. Dopo essersi alzata in piedi e aver lasciato alle sue spalle lo sgabello, ha detto: "Qui si può dire tuttoooo!", ha affermato, riferendosi ovviamente alle accuse che le sono state mosse dopo l'ultima puntata. Per chi non avesse seguito la vicenda, dopo Sanremo la signora della domenica ha invitato tutti gli artisti in gara. Quando è arrivato il turno di Dargen D'Amico, la conduttrice ha dovuto stoppare una conversazione con i giornalisti perché il tempo correva via ed era giusto concentrarsi sulla musica. Alla fine dell'appuntamento, inoltre, Venier ha letto un comunicato in cui l'ad della Rai Roberto Sergio esprimeva la sua solidarietà a Israele. Fatto, questo, che ha poi catalizzato le critiche di quanti hanno iniziato a gridare alla censura.