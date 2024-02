Domenica In, Mara Venier invita Dargen D'Amico. Ma lui va ospite da...

17 febbraio 2024 a

Coda di polemiche per Sanremo e per l'ultima puntata di Domenica In, quella in cui Mara Venier ha interrotto Dargen D'Amico per chiedere a tutti di concentrarsi sulla musica e ha letto il comunicato in cui l'ad della Rai, Roberto Sergio, esprimeva la sua solidarietà a Israele. Fatto, questo, che ha sollevato un vero e proprio polverone. Parte della politica e dell'opinione pubblica, infatti, ha iniziato a gridare alla censura. La conduttrice è stata travolta da messaggi di odio sui social tanto che, in un'intervista al Corriere della Sera, è stata costretta a puntualizzare che mai ha tolto libertà d'espressione ai suoi ospiti. "Si figuri se ho paura ad affrontare il tema dei migranti. L’ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga. Non ho zittito nessuno", ha detto Venier parlando con Aldo Cazzullo. Ora, però, almeno stando alle anticipazioni che circolano in rete, sembra che il rapper non sia nella lista dei personaggi protagonisti dell'appuntamento di domani.

Le sinistre stanno sempre dalla parte sbagliata

Domani, domenica 18 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventitreesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio con alcuni dei cantanti protagonisti della 74^ edizione del Festival di Sanremo. La puntata si aprirà con i Ricchi e Poveri che si esibiranno con il brano Ma non tutta la vita, oltre a raccontare le loro tante partecipazioni alla nota kermesse musicale. A seguire, Nek e Francesco Renga canteranno Pazzo di te, mentre Mr. Rain si esibirà con il brano Due Altalene e Il Tre con Fragili. Assente, quindi, Dargen D'Amico? Bisognerà aspettare un giorno per capirlo. Intanto il produttore è stato ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live.