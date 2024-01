Sanremo 2025, chi condurrà il Festival. Quali sono le voci dall'Ariston

25 gennaio 2024 a

Sanremo 2024 non è ancora iniziato ma già si fanno previsioni e si delineano scenari sull'edizione 2025. In una recente intervista pubblicata da Chi, Amadeus non chiude le porte neppure all'ipotesi di un sesto "mandato". “Ho detto “mi fermo a cinque” anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butterebbe la chiave - ha detto Ama a Chi - Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: “Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo”. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore”.

Podio al femminile. I bookmaker non hanno dubbi: chi vince il Festival

Ma se ciò non dovesse essere, ecco pronti altri tre personaggi che scaldano i muscoli: Carlo Conti che metterebbe d'accordo tutti, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Qualche tempo fa l'ex ballerino di Amici è stato intervistato da Francesca Fagnani a "Belve" e ha confessato che “è molto presto quindi prego che non me lo chiedano perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco”. Staremo a vedere se sarà davvero così necessario...