Festival di Sanremo, la decisione di Amadeus: "Mi fermo". E Fiorello lancia il nome per il 2025

L'ultimo festival di Amadeus. Sembra proprio di sì, dopo le ultime dichiarazioni sul settimanale Chi diretto da Massimo Borgnis. "Ho detto “mi fermo a cinque Festival consecutivi” anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: 'Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo'. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore", racconta Ama a Chi.

E, intanto, proprio stamattina Fiorello ha proposto come conduttore del Festival di Sanremo 2025 Alessandro Cattelan. “Hai 43 anni, è il momento giusto”, tuona Fiore a Viva Rai2, il programma che va in onda in diretta tutte le mattine dal Foro italico di Roma. Davvero l'anno prossimo arriverà Cattelan? Lui, grande professionista e amante della musica da sempre, potrebbe coronare un grande sogno all'età giusta. Intanto, sta per alzarsi il sipario su Sanremo 2025. Il festival targato Amadeus, alla quinta conduzione di fila, riserverà grandi sorprese. Una di queste? Magari un ripensamento da parte di Amadeus, che potrebbe dire sì al sesto Sanremo di seguito.