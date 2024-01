Festival di Sanremo, la previsione dei bookmaker: "Chi vince il Festival"

24 gennaio 2024 a

Secondo la classifica elaborata dagli esperti di Sisal la vittoria di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo è donna. Per il bookmaker la favorita, a quota 3.50 è infatti Annalisa che sta cavalcando l’onda del successo con i suoi celebri tormentoni. Al secondo posto, a 5.00, c’è invece Angelina Mango, figlia d’arte e alla sua prima partecipazione al Festival. Il podio dei favoriti è chiuso da Alessandra Amoroso, offerta a 6,00, ma a contendere con lei questa medaglia di bronzo arriva Geolier, appaiato in quota: entrambi alla loro prima apparizione da protagonisti in gara sul palco dei Big dell’Ariston.

In quarta posizione per la vittoria finale si piazzano due diverse generazioni di artisti che continuano a farci emozionare: Loredana Bertè e i Negramaro, entrambi offerti a 9,00. Segue Mahmood (12,00) che precede, a 16,00, The Kolors, Irama ed Emma. Seguono parimerito, dati a 20,00, Il Volo e Diodato, il vincitore dell’edizione 2020. Per Sisal al 7° posto c’è poi affollamento tra Mr. Rain, Gazzelle, Fiorella Mannoia e Dargen D’Amico, tutti quotati a 25,00. Alle loro spalle Rose Villain, I Santi Francesi, Ghali (33,00). Penultimi invece, a 66.00 il duetto Renga, Nek e Sangiovanni per cui non sembrerebbero volare anche quest’anno farfalle. Secondo i bookmaker di Sisal chiudono la classifica i Ricchi e Poveri, Big Mama, Maninni, La Sad, Fred De Palma, il Tre, Clara, Alfa e i BNKR44: la vittoria di uno di loro pagherebbe 100 volte la posta. L’edizione 2024 si pronostica come una delle più avvincenti degli ultimi anni, poiché porterà sul palco più generazioni: dai Ricchi e Poveri a Geolier, dai Negramaro a La Sad. Tante le fanbase pronte a supportare con il voto i loro artisti preferiti. Non ci resta che attendere l’inizio della gara.