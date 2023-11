Giordana Angi si racconta: "Libera" grazie alla musica

Carmen Guadalaxara 17 novembre 2023 a

a

a

Passeggiando per le strade parigine ci sembra di cogliere le sue note, sussurrate agli angoli delle strade, nelle location dove si è esibita con la sua voce magnetica che ipnotizza e cattura gli ascoltatori. Giordana Angi, il mese scorso, ha pubblicato il suo primo singolo internazionale, “Photo/Foto/Picture” contemporaneamente in quattro lingue (francese, italiano, spagnolo, e inglese). La canzone fa parte dell’Ep “Giordana” che si compone di altre quattro tracce: “Ritorno sempre a te”, “Classico”, “Mi ami si”, “Con questa luce” pubblicato la scorsa settimana, sempre in quattro lingue, che l’artista ha registrato e prodotto tra Roma, Parigi, Londra, Los Angeles e New York. Nel frattempo la Angi ha aperto con successo i concerti di Pascal Obispo in Francia. “ Con questi concerti ho avuto la possibilità di far ascoltare al pubblico le canzoni e vedere che il pubblico reagisce molto bene. Quando una canzone non è solo il tuo specchio ma diventa anche lo specchio degli altri è la cosa più bella, perché per me il contatto con le persone è linfa vitale”.

Wanda Nara scatenata: proposta hot al maestro Pasquale: "Magari..."

Nata a Vannes in Bretagna, ma poi cresciuta aa Aprilia in provincia di Latina, Giordana ha avuto la prima occasione nel 2012, con Sanremo Giovani. Nel 2016 Tiziano Ferro l'ha scoperta e ha deciso di puntare su di lei, producendo il singolo "Chiusa con te (xxx)", dopodiché Giordana ha firmato il brano con cui Nina Zilli si è presentata a Sanremo nel 2018, "Senza appartenere". Ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella diciottesima edizione e qui si è liberata di tutte le sue paure “Avevo paura di esprimere le mie emozioni, di dire quello che pensavo: era come se mi vergognassi e utilizzassi la musica per proteggermi da tutto questo. È stato allora che ho imparato a togliermi questa maschera anche nella vita: ora sono tranquilla, è una sensazione impagabile”. Tutto il resto è storia compresa la partecipazione al Festival 2020 fino alla performance estiva con Sting, nella Capitale con il brano For her love/Amore. “Non è una cosa che accade tutti i giorni –ammette la Angi - soprattutto perché sono state le mie parole e la mia scrittura, che si è evoluta nel tempo, ad aver incuriosito Sting. Le letture, soprattutto la poesia, mi hanno catapultato in un altro mondo, anche se inizialmente mi accorgevo che avevo una scrittura troppo articolata per un brano musicale. Negli anni ho cercato di affinare queste distanze e diventare più comprensibile agli altri, cercando di mantenere uno stile comunque poetico”.

Che duello tra Morgan e Dargen D'Amico: "Che c***o me ne f***e" "Venduto"

Sempre più bella con un fisico tonico e sportivo, Giordana è la dimostrazione che sia possibile essere padrone di se stesse nonostante gli alti e bassi di una vita a volte complicata. Lo dimostra con le sue canzoni oneste, solide e senza filtro alcuno, ispirate dall’esigenza di raccontare la realtà così com’è, dentro e fuori di lei. “In generale con la musica – aggiunge - è qualcosa che non posso controllare, e non voglio controllare, io faccio del mio meglio, canto, le mie cose con gioia, con amore e con passione. Non so dove andrò a finire con questa musica, anche oggi stanno succedendo delle cose assurde non so che tipo di aspettative avere, io sicuramente voglio vivermi tutto al meglio”.