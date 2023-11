X Factor, che duello tra Morgan e Dargen D'Amico: volano parole pesanti

17 novembre 2023 a

Ieri sera si è concluso il quarto live di X Factor. Una doppia eliminazione, uno scambio continuo di battute taglienti. Re della puntata è stato Morgan che, forse deluso per aver perso ben due concorrenti, non si è trattenuto e ha detto tutto quello che pensava senza girarci tanto intorno. Se le polemiche da una parte hanno tenuto i telespettatori incollati alla tv, dall'altra l'estrema sincerità del giudice nell'esternare le sue opinioni non è stata digerita da tantissimi utenti che, sui social, gli hanno puntato il dito contro. Quasi all'inizio della puntata, a tirarlo in ballo è stato Dargen D'Amico. "Io guardo l'artista, lo rispetto, anche se non apprezzo il genere che fai. Secondo me tu hai un ruolo molto importante e il ruolo è quello di insegnare il rispetto per la musica e il rispetto in generale", ha detto il rapper.

"Questa è l'idea che ho di un grande artista. E non di un mostro della televisione. Preferisco il grande artista. Questo è il mio parere, che giustamente a volte non conta. Vorrei che nel nostro rapporto si fosse sinceri fuori e qui. Non che nel camerino mi dici una cosa di me e qua me ne dici un'altra. Non mi sono piegato allo show-business perché rispetto un autore di Annalisa", ha continuato Dargen D'Amico, forse facendo riferimento proprio all'opinione che Morgan ha detto di avere della cantante uscita da Amici nelle scorse puntate. "L'amicizia viene prima del genere musicale. Che c***o me ne fo**e a me. Rispetto le persone e dovresti farlo anche tu", ha aggiunto.

A questo punto è arrivata la risposta di Morgan: "Io non so che cosa tu stia delirando perché stai dicendo delle cose che la gente non conosce. Ti stai riferendo a quello che ti ho detto io, che ti sei venduto al music business. Io rispetto te come persona, rispetto tutti musicisti. Chi fa musica, non per guadagno, ha molto rispetto da parte mia. Quelli che fanno musica solo per andare in classifica...". "Il discrimine è avere successo?", ha chiesto Dargen. "Sì, probabilmente tu sei nuovo a questa cosa. Per te è così folle, così bello essere riconosciuto. In realtà il music business è fatto da persone squallide", ha concluso Morgan. Al teatro Repower di Assago forti sono stati i fischi del pubblico.