Frecciatina Clerici in tv: "The Voice Kids sempre lo stesso giorno". Con chi se la prende

Nelle ultime ore, soprattutto in casa Mediaset, sono avvenuti importanti stravolgimenti nella programmazione televisiva. E forse è proprio per questo che Antonella Clerici, nel corso del suo "E' sempre mezzogiorno", ha lanciato una frecciata velenossisima. Vediamo a chi.

E' proprio delle ultime ore la notizia dell'ennesimo slittamento del debutto televisivo di "Io canto generation" condotto da Gerry Scotti e appena slittato a mercoledì 22 novembre. In un primo momento il programma dedicato ai bambini doveva partire il 22 ottobre, poi l’8 novembre e, successivamente, il 16 novembre. Quale occasione migliore ci sarebbe stata per attaccarlo. Evidentemente tra Clerici e Scotti ci sono antiche ruggini che, periodicamente, vengono a galla. E allora, mentre si congeda dai suoi telespettatori, Antonella Clerici dichiara davanti al video: “Venerdì 24 novembre, segnatevelo. Noi siamo sempre lo stesso giorno, venerdì 24 novembre cominciamo con The Voice Kids”. La sfida a Scotti è lanciata.