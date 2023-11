Ballando con le stelle, Wanda Nara scatenata: proposta hot al maestro Pasquale

16 novembre 2023 a

Wanda Nara è una dei papabili vincitori di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Da quando ha indossato le scarpette ed è scesa in pista, l'argentina non ha fatto altro che sbalordire il pubblico con le sue performance e la sua carica. In un testa a testa con Simona Ventura, altro personaggio-rivelazione di questa edizione del programma, la showgirl sta puntando alla coppa. Merito del suo coraggio e della sua caparbietà. Ma non solo. È la stessa Wanda Nara a rivelare il trucco con cui pensa di poter portare a casa la prossima sfida.

In un video pubblicato sui canali social di Ballando con le stelle, la concorrente ammette di fidarsi molto del maestro Pasquale La Rocca e delle sue "potenzialità". Dopo aver stregato tutti con un samba che era un mix perfetto di tecnica e sensualità e dopo aver tentato la strada del paso doble e della passione, questa volta l'argentina è alle prese con una salsa. In maniera confidenziale, la showgirl ha confessato: "Abbiamo fatto una scommessa con Pasquale. Io gli ho detto: per la salsa magari senza maglietta, lui che è tutto giovane e fisicato, mangia due noci al giorno e basta. Lui mi ha detto 'Se ti va bene, sì'". "E mi è andato bene", ha aggiunto ridendo.