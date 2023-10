Grande Fratello, Beatrice Luzzi confessa la sua cotta. Di chi è innamorata

Alice Antico 28 ottobre 2023 a

a

a

La Casa del Grande Fratello quest’anno ha una protagonista indiscussa, e il suo nome è Beatrice Luzzi. L’attrice, negli ultimi giorni, ha confidato a Fiordaliso la sua passione nei confronti di Alfonso Signorini. Questo è accaduto dopo che, nel corso della scorsa diretta del 26 ottobre, la Luzzi si è recata in studio per un aspro confronto con Massimiliano Varrese. In quell’occasione Beatrice ha avuto modo di conoscere di persona Alfonso e, una volta rientrata nella Casa, ha poi ammesso che quell'incontro non l’ha lasciata indifferente.

"Volevi il toy boy?". Scintille al Gf, Beatrice sbotta con Cesara Buonamici

È ormai virale il video che la ritrae ammettere a Fiordaliso la sua passione per Signorini: "A me piace sul serio Alfonso Signorini. Ti giuro. Anche ieri, guardandolo bene”, ha detto la Luzzi. "Anche a me piacerebbe ma non penso che cambi le sue idee. Non collimano con le nostre” ha replicato allora la cantante. "No, certo, sta da 15 anni con un compagno", ha concluso Beatrice in riferimento al compagno di Alfonso, Paolo Galimberti. Sarà il capriccio del momento? Sarà una strategia da parte di Beatrice? Anche perché. guarda caso, il tutto è accaduto nel momento in cui la Luzzi ha definitivamente concluso il suo legame con Giuseppe Garibaldi. Come ampiamente spiegato nella puntata dello scorso giovedì, infatti, una frase del concorrente, molto pesante nei suoi confronti, avrebbe convinto la Luzzi a interrompere immediatamente il loro rapporto sentimentale. Garibaldi, in puntata, si è poi detto pentito “Per avere dato voce a un pensiero che non corrisponde a quanto sento davvero”, ma Beatrice non ha voluto sentire ragioni. Anzi, per dimostrare di non avere alcuna voglia di perdonare Giuseppe, l’attrice ha addirittura deciso di nominarlo.