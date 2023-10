Grande Fratello, "volevi il toy boy?". Beatrice sbotta con Cesara Buonamici

20 ottobre 2023 a

a

a

Scintille al Grande Fratello tra la concorrente Beatrice Luzzi e l'opinionista in studio Cesara Buonamici. Si parla della relazione tra l'inquilina della casa e il più giovane Giuseppe Garibaldi. Per lei la relazione non è affatto chiusa, ma mette in dubbio le "modalità" con cui è iniziata. Una dinamica che divide i concorrenti del reality di Canale 5 e provoca anche un commento particolarmente acuminato di Buonamici: "Beatrice ha dato grande dimostrazione di forza, è una donna attraente, ha avuto il ragazzo più giovane, è la prima ad avere una quasi storia nella casa". A quel punto si rivolge direttamente a Luzzi: "Ma tu volevi un toy boy lì dentro? Che cosa cercavi? Sto dalla parte di Giuseppe, i tuoi discorsi lo mettono a disagio, hai mille strumenti in più di lui..." afferma il volto noto del giornalismo di Mediaset.

Heidi Baci lascia il GF dopo le parole del padre, bufera sui social

La replica di Luzzi non si è fatta attendere: "Scusa se mi permetto, ma non è la prima volta che ti metti dalla parte degli uomini. Con Massimiliano non avete posto il problema", afferma la concorrente con riferimento a Varrese e Heidi Baci, lui molto più grande di lei, che è uscita dalla casa del Grande Fratello dopo l'ingresso del padre contrario alla relazione.