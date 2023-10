Grande Fratello, bufera per l'uscita di Fiordaliso: rischia la squalifica

Alice Antico 16 ottobre 2023 a

a

a

Il Grande Fratello di questa edizione si è aperto con la premessa, e la promessa, da parte di Pier Silvio Berlusconi, di dare uno spettacolo nuovo, puro e senza scurrilità. Così, il reality ha imposto, a partire dal 2023, regole ferree ai suoi concorrenti, tra Vip e Nip. Ma, a dirla tutta, pare non essere stato in grado di adempiere alla promessa fatta. Nelle ultime ore, infatti, all’interno della casa Fiordaliso pare aver pronunciato la "n-word" ed essere, quindi, a rischio squalifica per dichiarazioni razziste. La cantante, presa da un momento conviviale, durante una conversazione con Rosy Chin si è fatta sfuggire un’espressione di pessimo gusto: “Ho detto: vado al Grande Fratello e non faccio niente… e invece anche qua lavoro come un ne**o”. Tuttavia, Fiordaliso non si è ancora resa conto della gravità della sua affermazione, così come non si è resa conto Rosy che è scoppiata a ridere alle parole di ‘zia Fiorda’.

La crisi finisce in tv. Basciano-Codegoni, volano stracci a Verissimo

Ma al pubblico social, al quale nulla sfugge, l’espressione di Fiordaliso ha parecchio infastidito, tanto da invocare subito l’espulsione per la concorrente ed anche un richiamo per Rosy. Questo perché le regole sono uguali per tutti nella casa del GF, a maggior ragione quest’anno in cui dovrebbero essere ancor piú dure e aspre. Qualche edizione fa, infatti, Fausto Leali fu squalificato proprio per aver usato lo stesso termine. Oltre al fatto che la produzione del reality, ed in primis il conduttore Alfonso Signorini, si è sempre apertamente schierata contro espressioni di razzismo o fuori luogo. Non ci resta che attendere dunque l’appuntamento di questa sera, in prima serata, per vedere se la produzione avrà preso un provvedimento nei confronti della concorrente.