Grande Fratello, caso Heidi Baci: "relazione non sana" o "patriarcato"

Il caso dell'uscita dalla casa del Grande Fratello per "motivi personali" di Heidi Baci sta creando un putiferio sui social, dove gli utenti si dividono. Tutto è partito dalle parole del padre Genti sul rapporto della 26enne con Massimiliano Varrese, più grande di lei. "Mi sembri un'altra persona. Non ho sopportato il fatto che tu non abbia messo un muro tra una persona che ti preme, che ti ha messo sotto stress, che è più grande di te e ti ha rovinato questo gioco. La mamma non ti guarda più. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia, non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità", ha detto il padre di Heidi. "Le sue affermazioni sono forti", ha detto il conduttorre del reality Mediaset Alfonso Signorini aggiungendo: "Massimiliano non l'ha mai trattato male né esercitato violenza".

Sotto esame infatti sono finite le dinamiche tra i due, che molti telespettatori che hanno commentato sui social hanno definito soffocanti. "Non sei un uomo violento, l'attrazione c'è stata, ero affascinata da te ma ora mettiamo la parola fine. Siamo persone diverse, per me finisce qui", ha detto Heidi durante il confronto con Massimilano. "Anche per me" è stata la replica di lui che non ha voluto dire altro: "Credo che la migliore parola da parte mia ora sia il silenzio. Quello che è successo questa sera è molto grave", ha aggiunto il 47enne.

L'uscita della 26enne, imprenditrice di origini albanesi, dalla casa ha scatenato gli utenti dei social. Per molti l'influenza del padre ha rappresentato una dimostrazione del "patriarcato" contro le libere scelte della ragazza. Tuttavia molti hanno rilanciato le frasi della stessa Baci che parlando con altri concorrenti del Grande Fratello aveva parlato dell'inizio di una "relazione non sana". "Vi dico: è un padre che ha voluto tutelare la figlia. Non è patriarcato o altro. Ha capito che qualcosa non andava ed è intervenuto", scrive un utente tra i tanti su X.